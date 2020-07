Comme nous l’avions suggéré, Jean-Pierre Serrus, maire de la Roque d’Anthéron, se porte candidat à la présidence de la métropole. Seul maire de La République en Marche élu, ancien Républicain, il a fondé le 16 octobre 2018 l’association « Pour une métropole des citoyens » qui avec des acteurs économiques et politiques réfléchit et tente de peser sur le devenir métropolitain de Aix Marseille Provence.

Il était le 18e vice-président, de la Métropole en charge des transports, des déplacements et de la mobilité, quand en septembre 2018, il a été éjecté par la majorité de Martine Vassal de la gouvernance de métropole. Ingénieur, chef d’entreprise, il avait piloté « l’Agenda de la mobilité métropolitaine » – 3,3 milliards d’euros d’investissements sur huit ans dans le consensus qui fut, in fine, réfuté par l’assemblée.

Dans un communiqué ce lundi 6 juillet, il affirme « sa volonté de contribuer à construire une autre Métropole » et « d’être candidat à la Présidence d’Aix-Marseille-Provence, parce que, écrit-il, je veux un débat de fond et au grand jour, pour porter une voix de progrès et rassembler autour d’un projet concret et réaliste, pour proposer une gouvernance partagée inspirée de mon mandat de maire et de ma vie d’entrepreneur. »

Si le poids politique de LREM est très limité avec moins de 10 élus affichés, l’élu rocassien souhaite, soit porter une voix d’opposition à Martine Vassal, soit participer à une candidature plus consensuelle qui prendrait en compte ses convictions métropolitaines.

