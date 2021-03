Pour célébrer la Journée internationale des droits des Femmes, la bibliothèque Les Méjanes à Aix-en-Provence va mettre les « Paroles de femmes » à l’honneur pendant deux semaines. Des expositions, des conférences, des ateliers et un concert sont proposées entre le samedi 6 et le samedi 20 mars. Une programmation éclectique pour un public de tout âge.

Les détails du programme « Paroles de femmes »

Les expositions

« Copié/collé » de Claire Cantais, illustratrice

Du mardi 9 au samedi 20 mars. Exposition aux Méjanes – Allumettes.

Claire Cantais illustre la lutte contre le sexisme avec l’album Ni poupées-ni super-héros.

« Lignes sorcières » de Marilène Vigroux, docteur en arts plastiques, esthétique et sciences de l’art

Du samedi 6 au samedi 20 mars de 14h à 18h. Exposition aux Méjanes – allumettes.

« Un plan (une carte) se transformer, trouve des nouveaux chemins, des nouveaux aspects. […] Perdre ou guider ? Et s’il y avait des cartes, des plans, pour se perdre ? »

Crédit : Site Les Méjanes

« Notre matrimoine »

Du samedi 9 au samedi 13 mars.

Avec des biographies, mises en contexte, chiffres et témoignages, cette exposition met en avant l’héritage des femmes avec 30 portraits de femmes, « homo « sapiennes » artistes, scientifiques, sportives, députées, écrivaines ».

Les conférences

Samedi 6 mars – 15h.

« Pourquoi les femmes sont-elles insupportables ? » par Alain Guyard, écrivain et philosophe.

Sur place ou en audio sur le site Internet de la Méjanes.

Vendredi 19 mars – 18h.

« Le français est à nous ! » par Laélia Véron, dans le cadre de « Sciences pop ».

Conférence en direct sur le Facebook de la Méjanes.

Samedi 20 mars – 10h.

« La figure de la sorcière contemporaine », par Marilène Vigroux.

Les ateliers

Mercredi 10 mars – 14h-16h.

À partir de 7 ans. Atelier proposé par Cultures du Coeur et les Petits Débrouillards. À travers un parcours ludique autour de l’exposition virtuelle de

la BnF “quand les femmes prennent le pouvoir” ; jeux et découvertes de héros et héroïnes, collectez des éléments du quotidien

pour réaliser une expérience magique ! Inscriptions au 04 42 91 98 88.

Samedi 13 mars – 15h-18h.

« Les Parleuses » par l’association Littérature, etc. La séance s’articule autour d’un atelier d’écriture, d’un atelier de lecture et d’une performance inédite, avec Aurélie Olivier, directrice de Littérature, etc., et Laura Vaquez, poétesse.

Si le présentiel n’est pas possible, l’atelier d’écriture de 15h à 17h sera proposée en visioconférence. La performance sera disponible en podcast une semaine après l’atelier.

Pour clôturer : une conférence et un concert

Samedi 20 mars – 16h et 17h.

« Femmes en jazz », avec Fanny Lasfargues, musicienne et Luc Bouquet, conférencier.

Si ce n’est pas possible en présentiel, la conférence et le concert seront retransmis en direct sur la page Facebook de la Méjanes.

