La Chambre de Commerce et de l’Industrie Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) et la Fédération Commerces en 13 (FC13) s’unissent pour aider les commerces de proximité à Marseille et signent un partenariat pour déployer un service de livraison à domicile en vélo.

Assurée à vélo, la livraison sera faite dans la journée « si l’achat est réalisé avant 11h » ou dans un délai maximum de 24h « après l’achat sur le site web du commerçant ou dans son magasin » précise le communiqué de la CCIAMP. Désormais disponible dans les neuf premiers arrondissements de Marseille, une offre de lancement est proposée aux commerçants : 1000 bons de livraison à partir de 2,00 € (au lieu de 4.50 €).

La livraison opérée par 5 entreprises locales

La solution a été développée par la société Synchronicity. Pour plus d’efficacité, Synchronicity a tissé un partenariat avec cinq entreprises locales, spécialisées dans la livraison à vélo à Marseille : Rex Cargo, Mistral Coursier, Le Maillon Vert, Toutenvélo, La Roue Libre.

La souffrance économique des commerces de proximité depuis la crise sanitaire est l’un des principaux arguments justifiant l’annonce, mais pas le seul. Le coût onéreux des stationnements et l’encombrement des voitures en ville et, plus globalement l’enjeu prioritaire de la transition écologique ont poussé la CCIAMP et la FC13 à se tourner vers le vélo, considéré comme le moyen de transport le moins polluant et le plus pratique en ville.

La FC13 œuvre à fédérer les problématiques rencontrées par toutes les typologies d’entreprises sur le territoire, notamment autour de la question des mobilités douces. Le partenariat entre la FC13 et la CCIAMP veut contribuer au développement des mobilités douces tout en soutenant l’économie des petits commerçants.

FC 13

64 associations

6 200 commerçants en Métropole

N° vert unique : 09 73 03 06 08



