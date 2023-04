L’entreprise de médecine digitale Kiro, dont le siège est implanté dans le 9e arrondissement de Marseille, vient de lever 13,8 millions d’euros en série A, portant ainsi le capital total rassemblé depuis sa création en 2019 à plus de 17 millions d’euros. Kiro en a fait l’annonce le 28 mars dernier dans un communiqué de presse.



Le tour de table a été mené par Sofinnova Partners, acteur européen du capital-risque, spécialisé dans les sciences de la vie. Les investisseurs historiques, le Fonds ambition amorçage angels (F3A), géré par Bpifrance et Kurma Partners, ont également participé à la levée de fonds, aux côtés de Propulia Capital, d’entrepreneurs privés, et de business angels européens et américains.

Des résultats plus personnalisés et intelligibles

La start-up fondée par Romains Serres et Alexandre Guenoun, son actuel président, développe une plateforme d’intelligence artificielle (IA) capable d’analyser et d’interpréter les résultats des examens de biologie médicale. Cette technologie permet aux médecins de « gagner du temps et se concentrer davantage sur les besoins individuels des patients », affirme la pépite marseillaise.

.

(crédit : Kiro)

Concrètement, Kiro fournit aux soignants, et à leurs patients, des résultats personnalisés et plus intelligibles. Les prestataires de soins peuvent ainsi suivre et traiter leurs patients grâce à des outils d’aide à la décision en temps réel (prévention, diagnostic). La deeptech a entraîné son modèle d’IA sur 26 millions de comptes rendus, provenant de 236 sites partenaires en France (laboratoires et hôpitaux), dont le réseau Unilabs ou encore l’AP-HM.

« Plus de 70 % des décisions médicales s’appuient sur les examens de biologie, or ces informations demeurent encore largement sous-exploitées. En standardisant et en analysant les résultats des examens, Kiro apporte de nouvelles perspectives ; sa solution améliore la prise en charge des patients et permet d’envisager de nouveaux usages en biologie médicale », revendique Alexandre Guenoun.

Validé médicalement, l’outil développé par Kiro peut aider à interpréter les données d’un large éventail de tests et générer un rapport en quelques secondes, permettant une prise en charge plus rapide et plus efficace, et donnant les moyens aux cliniciens du monde entier de valoriser leur expertise.

Kiro prépare son ouverture à l’international

Les fonds levés serviront à accélérer le développement de la technologie, et de la plateforme de Kiro, en s’appuyant sur une utilisation à grande échelle de son outil qui fédère aujourd’hui quelque 150 000 utilisateurs mensuels pour 10 000 comptes rendus par jour.

À travers cette ouverture de capital, Kiro cherche également à « renforcer sa position de leader en France », à étendre ses activités en Europe, et à préparer son arrivée sur le marché américain. L’entreprise compte à l’heure actuelle 14 salariés, mais espère doubler ses effectifs d’ici la fin 2023, pour atteindre les 50 collaborateurs à horizon 2024.

Liens utiles :



> Le site web de Kiro

> Next Top 20 : favoriser les liens entre les ETI les start-up