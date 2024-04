La Banque de France annonce le 4 avril la mise en service d’un nouveau site conçu spécialement pour les dirigeants d’entreprises, regroupant dans un point unique, l’essentiel des informations de la Banque de France, nécessaires à leur gestion quotidienne.

L’espace dirigeant permet aux utilisateurs de voir la cotation de leur entreprise, de visualiser des indicateurs clés tels que la variation de leur chiffre d’affaires, le résultat net, le niveau d’endettement ou encore la capacité de remboursement. Il permet également d’établir des comparaisons sectorielles complètes. De plus, la Banque de France met à disposition le diagnostic économique et financier gratuit Opale, un outil de positionnement et d’analyse pour faciliter la prise de décision aux chefs d’entreprises. Le site est accessible en se connectant sur France Connect.

La Banque de France, institution financière indépendante, propose de nombreux services aux entreprises et aux particuliers. Elle a d’autres missions principales, comme participer à la définition de la stratégie monétaire, au maintien de la stabilité financière et à la gestion de services à l’économie et à la société. L’institution contribue aussi à définir la politique monétaire de la zone euro et à la mettre en œuvre en France.

Banque de France, Marseille (crédit photo)

