Oddo BHF, la banque privée européenne (*) aux origines marseillaises (création en 1849), dirigée par Philippe Oddo, recevait le 4 octobre à Aix-en-Provence les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants de notre région qui sont ses partenaires, pour leur présenter sa vision du marché et son activité. Les analyses globales des experts d’Oddo BHF se concentrent sur la conjoncture et les tendances patrimoniales, démographiques, technologiques et environnementales.

Le développement des placements ESG

Ils soulignent le développement structurel des placements répondant aux engagements ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance). Ceci se traduit à la fois dans le contenu, par des investissements sur des thématiques environnementales, et dans la norme, par des fonds plus nombreux à répondre aux exigences des Articles 8 et 9 du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Par exemple, un fonds pointu investi dans l’Intelligence Artificielle, appelée à devenir centrale dans la vie comme dans les portefeuilles, peut combiner avancée technologique et respect de stricts critères ESG.

Dans la conjoncture générale actuelle, sur les marchés financiers, particulièrement agités notamment par les mouvements de taux, les professionnels d’Oddo BHF constatent certes des opportunités, mais aussi la réserve des investisseurs qui redoutent la volatilité. La prudence et la sélectivité restant de mise, des investissements longs et décorrélés des évolutions quotidiennes des marchés, tels l’immobilier et l’investissement au capital des entreprises non cotées (private equity), sans être exempts de risques, peuvent apporter une réponse pour contrer la volatilité et diversifier un portefeuille.

Assurance-vie et supports d’épargne retraite

Au plan patrimonial, Oddo BHF observe que l’assurance-vie reste un dispositif privilégié par celles et ceux qui ont pour objectif la transmission de leur capital, ce qui est fréquent, surtout à partir d’un certain âge et d’un certain niveau de patrimoine. Les modalités favorables en matière de fiscalité successorale de l’assurance vie (notamment exonération jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire indépendamment du lien de parenté), sont depuis 2013 renforcées par un abattement supplémentaire, accordé lorsqu’une proportion d’investissement dans les PME, le non coté, le secteur solidaire, et le logement social et intermédiaire est atteinte.

Pour des raisons démographiques, et en particulier depuis la récente reforme des retraites, la demande s’étend pour les supports d’épargne dédiés à la retraite, et pour ceux qui peuvent se déboucler sous forme de rente à vie, répondant au sujet des revenus de remplacement après la vie professionnelle.

(*) La banque Oddo BHF est à ce jour l’une des principales banques privées européennes, avec 128 milliards d’euros sous gestion et un effectif de 2500 personnes réparti dans le monde, principalement en Allemagne, en Suisse et en France.