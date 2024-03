Share on Facebook

La Caisse d’Epargne CEPAC a dévoilé mercredi 20 mars depuis son siège situé place Estrangin à Marseille le lancement d’un fonds de dette exceptionnel de 300 millions d’euros, à destination des bailleurs, collectivités territoriales, établissements et sociétés publiques d’aménagement afin de contribuer massivement à l’effort de financement du logement à Marseille.

Ce fonds présenté en présence de nombreux acteurs de l’immobilier, du préfet Christophe Mirmand, du maire de Marseille Benoît Payan et de la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, Martine Vassal, financera sur des durées de 10 à 50 ans, des opérations de constructions nouvelles, des réhabilitations, des rachats de patrimoine, des acquisitions de foncier, et des opérations d’aménagement.

Fonds de dette Caisse d’épargne CEPAC : accélérer la production de logement à Marseille

Cette initiative vise à aider les bailleurs, les collectivités et les organismes publics à financer l’accélération de la production de logements sociaux et intermédiaires à Marseille alors que la situation du secteur est particulièrement alarmante comme l’ont rappelé en début de semaine les professionnels.

Christine Fabresse, la présidente du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC a souligné l’engagement de la banque qui répond à « la mission d’utilité et d’intérêt général au service du territoire et de ceux qui y vivent, comme elle le fait depuis déjà 200 ans. La Caisse d’Epargne CEPAC est fière de s’engager durablement, ici à Marseille, pour que ses habitants puissent, quels que soient leurs moyens financiers, bénéficier de logements adaptés, sûrs et éco-responsables. »

Jérémy Estrader, directeur général adjoint de la Caisse d’épargne CEPAC, en charge des marchés spécialisés, présente le nouveau fonds de dette dédié au logement à Marseille (Crédit Gomet’)

Benoît Payan, le maire de Marseille s’est félicité de cette nouvelle manne alors que l’établissement s’est déjà engagé en février à financer des opérations en soutien à la Société publique des écoles marseillaises : « La Caisse d’Epargne CEPAC fait confiance à Marseille. La démarche que j’ai initié avec les états généraux du logement à Marseille porte ses fruits. (…) Construire du logement accessible pour tous et durable est au cœur de notre ambition pour recoudre Marseille et la rendre plus juste. »

