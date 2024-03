Le réseau de la Cité des entrepreneurs d’Euroméditerranée qui fédère une communauté de 230 entreprises fête jeudi 21 mars ses 25 ans. L’association née à la fin du siècle dernier avait pour objectif d’animer un quartier d’affaires encore peu vivant, construit sur la reconquête de friches, la rénovation de bâtiments portuaires plus pu moins en déshérence.

En un quart de siècle, la Cité des entrepreneurs a fait le job en créant des liens entre les entreprises et les forces vives du nouveau du quartier d’affaires opéré par l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée. Ce dernier a toujours soutenu l’initiative pour accompagner son travail qui nécessitait des relais dans la société civile pour ancrer le projet urbain dans la vie des nouveaux résidents. Il fait partie avec la CCIAMP des deux membres fondateurs.



« La Cité est souvent le premier interlocuteur pour des nouveaux arrivants » souligne Laure-Agnès Caradec, la présidente d’Euroméditerranée qui était, lors d’un point presse mercredi 20 mars, aux côtés de la présidente de la Cité, Sandra Chalinet, qui tient la barre de l’association depuis neuf ans avec détermination et efficacité. Cette dernière connaît bien l’utilité pour avoir était aux commandes du projet puis à la direction du centre commercial Les Terrasses du port, l’un des projets emblématiques des années 2010 sur le périmètre.

Laure-Agnès Caradec et Sandra Chalinet (Crédit Gomet’)

La Cité des entrepreneurs n’a pas perdu une ride et sa vocation est sans cesse renouvelée, évolue au fil des projets et de l’extension du grand projet urbain situé au nord de la Ville. Preuve en est la cinquantaine de rendez-vous proposés chaque année à ses membres pour faire du réseautage et mieux connaître les acteurs et les projets du territoire, à travers notamment des visites de terrain, toujours très appréciées. « Les préoccupations des nouveaux entrants » évoluent relève Sandra Chalinet. « Les entreprises sont de plus en plus accès sur les questions de ressources humaines et de qualité d’environnement, d’accessibilité alors que précédemment il s’agissait surtout de regarder le nombre de mètres carrés disponibles et la valeur immobilière » souligne cette spécialiste du secteur.

Cité des entrepreneurs : une soirée de gala sur les nouvelles frontières d’Euromed’

Face à ces changements la Cité n’est pas restée inerte en proposant des événements en phase avec les préoccupations et les enjeux des nouveaux quartiers en construction à l’instar des incontournables rendez-vous Med’innovant mais aussi Euromedtier et des programmes sur la mobilité. Symbole de ce renouvellement, la soirée de gala des 25 ans se déroule dans un lieu inédit : Les Ateliers Jeanne Barret, destinés à devenir l’in des nouveaux sites de la scène culturelle marseillaise. Depuis janvier 2020, Jeanne Barret est un espace d’expérimentation, de diffusion, de production artistiques et d’hospitalité, en lien avec son quartier. En juin 2023, Euroméditerranée a reconduit un bail d’occupation pour trois ans, jusqu’à fin 2026.

L’équipe de la Cité des entrepreneurs comprend trois permanentes : Olivia Andrianirainy, la directrice, Jessica Carrion, chargée de Mission, Christine Passaquet, coordinatrice Mobilité et d’une alternante chargée en relation entreprise Axelle Darchis.

