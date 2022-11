C’est une des priorités de l’institution régionale : l’égalité entre les femmes et les hommes. Jeudi 24 novembre, la Région Sud a réaffirmé cet engagement en organisant son tout premier forum « Respect pour les femmes », ouvert au grand public, à la veille de la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre. Tout au long de la journée, les témoignages de femmes au parcours inspirant se sont succédés, à l’instar de celui de la directrice générale des services Raphaëlle Simeoni, entrée en fonction en juillet 2021, mais aussi la top model Cindy Bruna ou encore l’athlète Cassandre Tanguy. Les associations et professionnels ont également pris la parole notamment Solidarités femmes 13, Aequality, et He Hop. Dans le hall de l’hôtel de Région, entre deux tables-rondes, les quelque 600 participants ont pu admirer l’exposition photo de Paris-Match mettant en avant des personnalités féminines connues, de Coco Chanel et Simone de Beauvoir à Sanna Marin ou Elisabeth Borne.

L’après-midi a laissé place à d’autres prises de paroles ainsi que différentes master-class pour apprendre à réagir face à la violence, exprimer son consentement ou encore se protéger contre les cyber-violences. Cette seconde partie de la journée a été marquée par l’intervention de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera pour porter la voix de l’Etat sur cette question primordiale. La journée s’est achevée sur une note d’humour avec un stand-up de l’ex-avocate devenue humoriste Caroline Vigneaux, dont le dernier spectacle est justement dédié à la place des femmes dans la société.

Un budget de 10 millions d’euros dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes

Ce forum a aussi été l’occasion pour la Région de rappeler les actions qu’elle mène dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes : « c’est un budget de dix millions d’euros sur tout la mandature qui y est consacré », expose l’élue régionale Jennifer Salles-Barbosa, également présidente de la commission lutte contre les inégalités, solidarités, défense des droits des femmes. La Région est notamment très présente auprès des associations, afin de les aider à mener leurs actions sur le terrain.

