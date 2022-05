Bernard et la Villa Méditerranée

Dans le cadre des dossiers qu’il a contribué à gérer, Bernard Morel a particulièrement suivi, auprès de Michel Vauzelle, à la Région, le projet de la « Villa Méditerranée ».



Que ce soit de l’idée au projet en passant par sa construction et jusqu’à son ouverture, cet « objet » comme il le disait lui-même, n’a cessé de l’intriguer.

Lorsque les élections régionales amenèrent de nouveaux élus, la question du « que faire de la Villa ? » fut posée – puis des projets furent proposés.

Avant même que le choix de la reproduction de la Grotte Cosquer n’ait été validé, Bernard eut le souci d’écrire, pour en garder la mémoire, la « saga » de la « Villa ».



De façon surprenante, alors qu’il est surtout question d’aspects techniques et politiques davantage que culturels, ce récit, terminé en décembre 2020, est passionnant.Il est surtout le bienvenu, car la complexité des faits est telle que sans ce travail rigoureux d’archives et d’analyse politique, il est probable que le souvenir de ce bâtiment et de sa raison d’être ne serait qu’une bouillie confuse où chacun interpréterait sa vision.

Aussi sommes-nous heureux, à l’occasion de l’ouverture de la Grotte Cosquer – dont Bernard trouvait que c’était une excellente proposition, pour l’architecture en particulier, – de pouvoir diffuser en ligne ce document précis, sincère et authentique et ce avec l’aval des acteurs les plus concernés.



Ce document est livré à la lecture sans plus de prétention, mais nous demandons à ceux qui souhaiterait l’utiliser, de citer leurs sources entre guillemets, suivant la règlementation et le code de déontologie habituels.

Bernard en aurait été également heureux.

Marseille, mai 2022,

Myriame Morel-Deledalle

Note de l’éditeur

Bernard Morel fut l’un des soutiens fidèles de Gomet’, depuis le début. Au point d’en devenir l’un des associés en 2019. Il croyait à la vertu du débat et aux échanges d’idées, ce que nous tentons au jour le jour de faire vivre, en toute indépendance. Nous sommes particulièrement honorés de pouvoir publier ce texte aujourd’hui, et de la confiance que nous accorde Myriame, l’épouse de Bernard. Puisse ce travail-témoignage servir à éclairer l’histoire récente de Marseille, ville au coeur des enjeux et défis méditerranéens. Un document qui illustre aussi magnifiquement l’engagement de Bernard Morel au service de la cité et de la Méditerranée.

Jean-François Eyraud

La Villa Méditerranée, Dessein vs Dessin, le Politique et l’Architecte

