Michèle Rubirola, Jean-Marc Coppola et Pierre Sauvageot (Crédit Gomet’/LC).

A l’occasion de l’inauguration de la saison du centre national et pôle européen de la création « Lieux Publics », son directeur Pierre Sauvageot et d’autres artistes et partenaires ont présenté le programme artistique. La maire de Marseille Michèle Rubirola accompagnée de son adjoint à la culture Jean-Marc Coppola étaient à leurs côtés à l’hôtel de ville.

Pendant trois mois, dix-huit propositions artistiques investiront l’espace publique dans une vingtaine de lieux différents. A Marseille surtout, mais également à Cannes, Aix-en-Provence et à Martigues. L’opportunité pour les affidés de la culture de se déplacer dans la ville: de Noailles à l’Estaque en passant par les Aygalades.

Gratuites et ouvertes à tous, le programme de ces performances ponctuelles et atypiques est disponible sur le site internet du centre. La première aura lieu ce week-end – samedi 5 et dimanche 6 septembre – de 15h à 20h sur la place Bargemon. « Les Kaleidophones »: une installation proposée par la compagnie Décor Sonore que nous avons pu découvrir en avant-première.

