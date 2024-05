L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ARS), a lancé l’opération « Les Jeux me bougent » le vendredi 12 avril et jusqu’au 30 septembre, à Marseille, lors de la journée régionale « Pour une France en forme » , avec les comités olympiques et sportifs de la région Sud ainsi que la délégation régionale académique à la jeunesse et aux sports.

À travers une série d’événements sportifs gratuits, l’opération vise à inciter le grand public à découvrir et à pratiquer une activité physique de manière régulière. L’agence précise que l’objectif de cette série d’événements est de promouvoir les bienfaits de l’activité physique et sportive sur la santé « auprès des personnes éloignées de l’activité physique, en ciblant particulièrement les jeunes, les quartiers prioritaires, ainsi que les personnes précaires et fragilisées. »

Un appel à candidatures a ainsi été lancé pour les associations sportives qui souhaitent obtenir une labellisation en proposant une manifestation sportive orientée vers la « santé et le bien-être ». Pour cela, il est nécessaire de remplir les conditions énoncées dans le cahier des charges et de s’inscrire via un formulaire en ligne, avant le 17 mai.

Cet appel à candidatures vise à identifier les clubs sportifs associatifs affiliés comme « des co-acteurs dans la promotion de l’activité physique auprès de publics spécifiques, en collaboration avec des acteurs tels que les Maisons sport santé », précise l’ARS de la Région. Un kit de communication sera fourni par les comités olympiques et sportifs de Provence-Alpes-Côte d’Azur aux clubs sportifs associatifs affiliés, qui « devront l’utiliser et le respecter pour assurer une promotion cohérente de ces événements.» Les associations sélectionnées pour cette action s’engagent également à communiquer localement auprès du public cible, en complément de la campagne de communication régionale de l’ARS.

