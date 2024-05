Après Marseille, la flamme illuminera aussi le reste du territoire provençal. Dès dimanche 12 mai, après un passage chez le voisin varois, sept communes du département des Bouches-du-Rhône vivront l’effervescence avant le début des jeux cet été : Cassis, Miramas, Aix-en-Provence, Port Saint-Louis du Rhône, Istres, Eygalières et Arles sont les villes relais de la flamme.

Flamme olympique en Provence : festivités et contraintes logistiques

De Cassis à Arles, un parcours sportif et festif attend les habitants des communes, avec plusieurs manifestations sportives et culturelles au programme. Plusieurs restrictions de circulations rentrent pour l’occasion en vigueur.

À Cassis, top départ dès 8h40, la plage sera le théâtre d’un spectacle de break dance et d’une multitude d’activités sportives, (voir notre article). Pendant le passage de la flamme à Cassis, des restrictions de circulation seront en place. L’échangeur Cassis sera fermé dans les deux sens de 7 h 30 à 10 h 30. Toutes les entrées de Cassis seront fermées aux véhicules de 7 h à 10 h 30, sauf accès par la D559. Les résidents cassidens pourront sortir par les avenues Marne, Favier et Imbert. Les navettes de la Métropole desserviront les parkings de délestage des Gorguettes et Moteurs Baudouin, avec interruption de service de 9 h 45 à 10 h 30.

Le parcours de la flamme olympique dans les Bouches-du-Rhône (9-12 mai). Crédit : Département BDR

À Miramas, une journée dédiée au sport avec 70 activités gratuites ravira les participants (voir notre article). Le 12 mai, de 8h à 13h, le stationnement sera interdit sur le boulevard de l’Olympie et sa rue adjacente, ainsi que sur la rue Amoulaïre entre la rue du Pastre et le boulevard de l’Olympie. De 8h à 20h, la circulation sera interdite sur la rue des Lauriers et son parking, près du quartier les Demeures des Molières.

À Aix-en-Provence, dès 8h30 des sites dédiés accueilleront des animations variées pour le parcours de la flamme prévu dans la ville aux alentours de 11h20, avec un événement culminant sur le Cours Mirabeau (voir notre article). À partir du 11 mai à 18 heures et jusqu’au 12 mai à 13 heures, le stationnement sera interdit le long du parcours de la flamme olympique, avec mise en fourrière des véhicules en infraction. De 10h à 15h le 12 mai, plusieurs rues proches du parcours seront fermées à la circulation et au stationnement, dont le boulevard de la République et les avenues Marc-Juvénal, Irma-Moreau, des Belges, de l’Europe et Pierre-Brossolette. Aucune ligne d’Aix en bus ne circulera, excepté la ligne A (Aixpress), entre Saint-Mitre et Encagnage Mairie Annexe.

Port St-Louis : Village de la plage sur la plage Napoléon

À Port-Saint-Louis-du-Rhône, la plage Napoléon s’embrasera avec le village de la flamme à 14h30 (voir notre article). La route menant à la plage sera close à la circulation une heure avant le passage de la flamme, de 13h30 à 15h30, à partir du rond-point du Mazet où se situe le restaurant les 3 Voiles. Les spectateurs seront invités à se positionner le long de la route Napoléon.

À Istres, des défilés sportifs précéderont le passage de la flamme, suivi de démonstrations sur l’esplanade Bernardin Laugier, pour un relais prévu dès 15h40 (voir notre article). Des perturbations de stationnement et de circulation sont prévues sur les boulevards et avenues concernés par le parcours de la flamme, ainsi que sur les parkings Marie-Mauron et Gymnase Cavalloni, avec des interdictions en place.

À Eygalières, un flashmob des écoliers et des concerts animeront le village (voir notre article). Du 10 mai à 14 heures au lundi 13 mai à 8 heures, le stationnement sera interdit dans les parkings de la salle des fêtes, traverse des Micouliers, boulodrome (champ de foire) et maison des sports. Le dimanche 12 mai de 7 heures à 21 heures, la circulation et le stationnement seront interdits sur les avenues Léon-Blum, Jean-Jaurès, Général-de-Gaulle, Lazare-Kaspi, des Molassis et La Lèque, ainsi que sur les rues de la République et des Ecoles, et incluront les traverses des Micouliers, Monfort et Jean-Kalan.

Enfin, à Arles, les festivités culmineront avec des animations au musée Arles Antique et l’allumage de la vasque sur le quai du 8 Mai 1945 en soirée, à 19h20 (voir notre article). À partir de 14 heures le samedi 11 mai, le stationnement sera interdit le long du parcours de la flamme. Un périmètre restrictif à la circulation sera établi dès 9 heures le dimanche 12 mai. Certains parkings seront fermés, seuls ceux de Trinquetaille, Sixte-Quenin, du Cirque romain et du centre resteront ouverts. Des navettes gratuites desserviront les zones commerciales toutes les demi-heures de 11 heures à 21 heures.

En savoir plus :

L’actualité des Jeux Olympiques de Paris 2024 à suivre sur Gomet’