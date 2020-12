La ministre déléguée à l’industrie Agnès Pannier-Runacher a dévoilé vendredi 4 décembre les premiers lauréats régionaux du fonds de soutien à l’investissement industriel lancé par l’Etat dans le cadre de son plan de relance. Ils sont au nombre de 21 répartis sur tout le territoire dont six pour le seul département des Bouches-du-Rhône (cf. carte ci-dessous). Parmi les heureux élus, on retrouve Winlight System (Pertuis), société spécialisée dans les instruments optiques, Fenotag (Marseille), concepteur de puce électronique sans contact, First Light Imaging (Meyreuil), fabricant de caméras scientifiques, Onis (Lambesc), spécialisée dans la robinetterie industrielle, l’inventeur de la borne anti-moustique Techno Bam (Senas et Aix) et le groupe de conditionnement agroalimentaire Stef Distribution (Châteaurenard).

13 millions d’euros de subventions dont 4 millions de la Région

Doté de 250 millions d’euros en 2020 et de 400 millions d’euros d’ici à 2022 à l’échelle nationale, le fonds de soutien vise à financer les projets industriels (créations et extensions de sites, modernisation, nouveaux équipements, etc.) « les plus structurants pour les territoires et pouvant démarrer l’investissement entre six mois et un an », indique le gouvernement. Localement, cette première vague engage neuf millions d’euros financés par l’Etat. La Région Sud a décidé de rajouter quatre millions d’euros au pot pour le financement de cinq projets particuliers parmi les 21 dossiers retenus (Eurenco, Cegelec défense, Vishay, Ovinalp et Alpes bois collage). Ces aides seront proposés au vote de l’assemblée plénière du conseil régional le 17 décembre. « Ces 21 premiers projets retenus au titre de l’appel à projet territoires d’industrie témoignent du potentiel industriel de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la capacité de nos entrepreneurs à rebondir et investir. C’est la raison pour laquelle la Région Sud, aux côtés de l’État et en complémentarité du plan « France Relance » a souhaité doubler le soutien apporté par l’État dans une logique « 1+1 » pour permettre d’accompagner encore plus de projets », explique le président de la Région Sud Renaud Muselier.

320 créations d’emplois à la clé

Au total, l’ensemble des projets représente un investissement de plus de 30 millions d’euros. « Ils permettront aux entreprises concernées de diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et ainsi de pérenniser leur présence en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec à la clé plus de 1 500 emplois confortés et près de 320 emplois créés », avance le communiqué de la Région Sud.

