Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Laure Verneyre (crédit : DR) Selon nos informations, la nouvelle directrice du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) Méditerranée sera Laure Verneyre. Elle devrait succéder à Gaëlle Berthaud (directrice du Parc national des calanques depuis le 1er septembre 2022) et mettrait fin à l'intérim jusqu'alors assuré par Mathieu…