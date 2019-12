En cette période de fête où de beaux décors ont pris place dans les vitrines, Gomet’ vous propose de plonger en famille dans un univers qui en a émerveillé plus d’un. Et fera certainement encore rêver bien des collectionneurs, petits et grands…

Direction le Mucem et la nouvelle exposition Massilia Toy. 500 jouets y sont présentés mais pas n’importe lesquels : des jouets fabriqués à Marseille par une trentaine d’entreprises familiales. Réunies par les collectionneurs Christophe Feraud et Bruno Cirla, ces pièces témoignent d’une industrie locale dynamique qui a même connu son âge d’or, entre les années 30 et 70. À côté de nombreuses petites marques, Egda, Mossé & Fils, France Jouets ont fait partie, elles, des plus grands fabricants français dans leur spécialité respective – les jouets en tôle lithographiée, les panoplies et accessoires, les modèles miniatures de voitures et de camions. L’exposition leur consacre à chacune une salle.

Voitures, avions, panoplies, machine à coudre… remplissent les vitrines du Mucem

(©Julie Cohen, Dominique Villanueva)

« Bien souvent, les enfants ne recevaient pour Noël qu’un ou deux jouets maximum, précisent les commissaires d’exposition, soigneusement rangés dans leur boîte. C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi de les présenter ; elles sont aussi précieuses que le jouet lui-même ». À noter que de nombreux jouets d’antan ne pourraient plus être commercialisés étant donné les normes de sécurité actuelles.

Souvenirs, souvenirs… Autres points forts de l’exposition, la reconstitution de l’atelier Joyax créé en 1946 par Francis Lan, boulevard de l’Aiguillon, dans le 9e arrondissement, ainsi qu’un hommage au magasin Baissade, cours Lieutaud, qui décorait sa vitrine de Noël d’une pièce monumentale réalisée entièrement en Meccano.

Atelier et boutique font partie du parcours (© Dominique Villanueva, Julie Cohen)

« Dans les années 60, à l’approche des fêtes, France jouets employait jusqu’à 500 ouvriers et surtout ouvrières dans son usine de La Capelette. La crise de Mai 68 et les restructurations ont mis à mal la plupart de ces firmes qui n’ont pas su s’adapter aux mutations technologiques et économiques des années 70 comme la mondialisation du marché et l’arrivée de la concurrence asiatique ». Aujourd’hui, seul un fabricant est encore en activité dans la ville : Van Ruymbeke, le créateur du pistolet à billes rouges mais surtout de Tim, l’oiseau à élastique qui vole en battant des ailes. Si la production de ce jouet, vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, est depuis délocalisée, sa version pilotée depuis un smartphone est apparue sur le marché. Mis au point par Edwin Van Ruymbeke, le Bionic Bird a pris un envol tout aussi prometteur.

Le célèbre oiseau volant Tim est marseillais (©DV)