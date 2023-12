Le monde associatif local est bien décidé à faire entendre sa voix à l’occasion de la COP28 qui s’est ouverte jeudi 30 novembre à Dubaï. C’est le cas d’Atmosud, en lien avec la Fédération L’Air et moi, qui ont créé le « Réseau méditerranéen de l’air. » Ce dernier, au travers du président de la Fédération L’air et Moi (FAEM) Victor-Hugo Espinosa, est actuellement représenté sur le pavillon de la francophonie, aux côtés de la députée des Bouches-du-Rhône et présidente du Conseil national de l’air Clair Pitollat.

Les ambassadeurs du réseau méditerranéen de l’air : Victor Hugo Espinosa (à gauche), Marie-Anne Le Meur (à côté), directrice de la FAEM et le directeur d’Atmosud Dominique Robin (à droite) (crédit : JRG / Gomet’)

Les polémiques autour de l’organisation de cette Cop, dans un pays critiqué notamment pour son intense activité pétrolière, n’a pas dissuadé les associations. « Nous nous sommes demandé si participer à cette Cop allait dans le sens d’une démarche vertueuse. Finalement, nous avons décidé d’y prendre part, car même si 90% des gens viennent pour faire des affaires, nous voulons nous inscrire aux côtés des 10% restants qui sont là pour générer du positif » , justifie le président de la FAEM Victor-Hugo Espinosa, lors d’une conférence de presse à la veille de son départ pour Dubaï.

📢 La COP28 UAE a démarré hier. @lairetmoi et @ClairePitollat seront au cœur du Pavillon de la Francophonie. Au programme :

👉🏻présentation programme de formation AtmoSud

👉🏻sensibilisation

👉🏻participation citoyenne

👉🏻capteurs opensource… pic.twitter.com/nA1JzXjbVB — AtmoSud (@AtmoSud) December 1, 2023

Deux événements animés par la fédération L’air et moi à Dubaï

Le réseau organise ainsi sur place deux événements, qu’il sera possible de suivre à distance depuis la France : une conférence sur « L’impact des changements climatiques sur la qualité de l’air : enjeux territoriaux et globaux » le 3 décembre de 12h45 à 13h45 (heure française) et une autre intitulée « Climat et jeunesse : parole aux jeunes » vendredi 1er décembre de 13h45 à 14h45 (heure française également).

L’objectif est avant tout de faire connaître le programme « L’air et moi », lancé en 2009 à destination des enfants et traduit dans une quinzaine de langues. « Lors des précédentes COP, nous étions dans la sensibilisation. Là, l’objectif principal, c’est la formation », appuie à son tour le président d’Atmosud Dominique Robin. Former les jeunes, certes, mais aussi les élus et responsables territoriaux. A côté du programme L’air et moi, le réseau méditerranéen de l’air propose divers outils gratuits qu’il souhaite porter à la connaissance du plus grand nombre. Et la COP28 semble l’occasion idéale pour cela…

La Cop 28 aux Emirats Arabes Unis (Crédit JY Delattre)

