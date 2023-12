Comme chaque année, le Département des Bouches-du-Rhône a organisé le « Prix départemental pour la recherche en Provence ». Ce prix est destiné « à encourager et valoriser les recherches, tant fondamentales qu’appliquées, portant sur les questions susceptibles d’influencer l’environnement scientifique, économique, social et patrimonial et qui concourent au rayonnement et à l’attractivité de notre territoire. »

Sylvain Di Giovanni, conseiller départemental, délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche a remis les prix aux chercheurs le mardi 5 décembre 2023 au cours d’une cérémonie célébrant ce 8e prix départemental à l’Hôtel du Département (4e).

🔬🧬 Le palmarès de la 8ème édition du Prix départemental pour la #Recherche en #Provence a été dévoilé !



💡Nous récompensons annuellement la communauté scientifique de notre territoire pour l'excellence de leurs travaux de recherche. pic.twitter.com/GUyCSsclZo — Département des Bouches-du-Rhône (@departement13) December 5, 2023

Lors de cet événement, trois distinctions ont été décernées : le Grand Prix, le Prix spécial et le Prix jeune chercheur. Le jury était composé d’experts spécialisés.

Les lauréats de l’édition 2023 :

Grand Prix : Le professeur Daniel Olive (AMU) de l’Institut Paoli-Calmettes a développé des thématiques de recherche qui explorent les voies de signalisation régulant les fonctions de l’immunité innée et acquise.

Prix spécial : Le docteur Éric Cascales (CNRS) de l’Institut de microbiologie de la Méditerranée, et son groupe de recherche. Ces travaux s’intéressent aux mécanismes de compétition entre bactéries se déroulant dans le microbiote du tube digestif de l’Homme.

Prix jeune chercheur : La docteure Héloïse Berkowitz (CNRS), du Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, pour ses travaux sur l’importance des méta-organisations multi-parties prenantes pour gérer les grands défis contemporains.

Lors de cette cérémonie, des élèves du collège Sylvain Menu (9e) ont été conviés afin d’inciter des vocations vers les métiers de la recherche.