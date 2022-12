Le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) de Marseille Provence, qui couvre les Villes de Marseille, Allauch, Septèmes-les-Vallons et Plan-de-Cuques, organisait jeudi 8 décembre sa soirée annuelle des réussites dans les salons d’honneur de la Préfecture. Le dispositif d’insertion est en effet soutenu par divers financeurs publics comme la Métropole, majoritaire, le Département, la Région Sud, la Ville de Marseille et la Préfecture qui a donc été l’hôte de l’évènement. Le PLIE a aussi un réseau d’entreprises partenaires qui mettent par exemple en place des actions bénévoles comme des simulations d’entretiens d’embauche.

« L’objectif est d’accompagner à l’emploi des gens qui en sont éloignés », résume au micro de Gomet’ Jean-Christophe Barusseau, le directeur de l’association Emergence(s) en charge la gestion du PLIE. « Notre association anime le PLIE et est présidée par des gens de la société civile et des chefs d’entreprise », précise-t-il. « Le PLIE s’adapte aux compétences et aux envies de la personne pour l’aider à définir son projet professionnel. On a aidé environ 2900 personnes en 2022, et 3011 personnes en 2021 », ajoute-t-il. Parmi ces adhérents, 60% sont bénéficiaires du RSA, et un tiers n’ont pas travaillé depuis plus de cinq ans. Beaucoup n’ont aucun diplôme, ou seulement le baccalauréat.

Des bénéficiaires reconnaissants

Zohra Mayouf ne travaillait plus depuis 2006 quand elle est arrivée au PLIE. Mère seule et isolée de deux enfants, elle avait consacré sa vie à les élever, puis s’est décidée à trouver un emploi en 2021 quand ils ont grandi. « Je n’avais pas les moyens de les faire garder avec le RSA. C’était important de travailler pour ma retraite et pour montrer le bon exemple à mes enfants », explique-t-elle. Sur scène, elle raconte son histoire aux bénéficiaires et organisateurs du PLIE présents dans les salons d’honneur de la préfecture. Emue aux larmes, elle supplie la ville de Marseille de lui fournir un logement car, habitant dans un logement insalubre de la Belle de Mai, elle ne peut pas récupérer son fils de 13 ans qui a été placé en foyer il y a deux ans. « C’est l’aide sociale à l’enfance de la Belle de Mai qui m’a fait connaître le PLIE. J’ai su montrer que je voulais sortir du système RSA », témoigne-t-elle.

Zohra (deuxième en partant de la droite) et ses accompagnateurs. (Crédit : DR)

Ronan Boudigou, son référent et accompagnateur au PLIE, raconte le parcours d’accompagnement qu’elle a suivi. Il raconte sa motivation, son assiduité et le travail d’équipe qu’ils ont fait ensemble. Zohra a notamment suivi un parcours numérique pour la remettre à niveau. « C’est grâce à Monsieur Boudigou que je suis là. Il m’a apporté de la confiance en moi. Il a cru en moi et m’a orienté vers les bonnes personnes », remercie chaleureusement Zohra.

Après un an d’accompagnement, Zohra a réussi à trouver un emploi d’aide à domicile à temps plein en juin 2022. « Le secteur du service à la personne est en difficulté de recrutement », explique Zina Charfi, chargée de relations avec les entreprises. Tous les jours, elle consulte des offres d’emploi et fait des propositions aux adhérents. Aujourd’hui, Zohra est très satisfaite de son emploi, même si son objectif reste de trouver un logement correct et de récupérer son fils, la séparation ayant été vécue comme un traumatisme par eux deux.

C’est ensuite Nasser Abdourrahim qui témoigne sur scène. Grâce au PLIE, il a trouvé un emploi d’agent d’entretien au sein du magasin de la chaîne nationale JD Sports, rue Saint-Ferréol, il y a deux ans. Il avait déjà travaillé en tant qu’agent d’entretien à la gare d’Aix-en-Provence et à la gare Saint-Charles, mais il avait dû arrêter à cause de problèmes de santé importants. Delphine Payen, son accompagnatrice, admet avoir hésité à le garder en accompagnement au vu de son état de santé. Quand il est arrivé, Nasser ne pouvait pas se déplacer sans sa cane, mais sa motivation a conquis l’équipe du PLIE. Lui aussi a d’abord suivi un parcours numérique avec l’ADPEI, qui accueille 150 adhérents du PLIE chaque année. Nasser a aujourd’hui réussi à obtenir plus d’heures de travail chaque semaine, et a même été élu meilleur employé de tous les magasins JD Sports de France !

Nasser et ses accompagnateurs. (Crédit : DR)

Marion Bareille, maire des 13e et 14e arrondissements et présidente du comité de pilotage du PLIE Marseille Provence, se réjouit de cette soirée : « C’est important de montrer des exemples de ce qui fonctionne et de mettre en avant le travail des accompagnateurs à l’emploi, des entreprises, des partenaires associatifs et des salariés d’Emergence(s) ».

Sabine Bernasconi, vice-présidente du Département des Bouches-du-Rhône, déléguée à l’insertion professionnelle, salue quant à elle « les efforts des adhérents pendant ces longs mois de parcours qui demandent du courage et permettent de se projeter. Il y a des espoirs, des craintes et des moments de découragement ». Elle insiste sur l’investissement du département, qui a « fait de l’emploi une priorité depuis 2015 ».

A la fin de la soirée, Hamida Amrioun, adhérente au PLIE et habitante de la Blancarde âgée de 53 ans, raconte son parcours au micro de Gomet’. Arrivée d’Algérie à l’âge de 30 ans, elle a consacré sa vie à s’occuper de ses enfants et de ses parents, et a donc travaillé pendant seulement trois ans. C’est Pôle Emploi qui l’a orientée vers le PLIE. Sylvie Rico, son accompagnatrice, témoigne : « quand elle est arrivée, Hamida était très timide, très renfermée, en manque de confiance. Son projet était de travailler dans la propreté ». Sylvie Rico a orienté Hamida vers le chantier d’insertion de l’Addap13, où elle a rencontré Fabienne Rotger, qui l’a aussi beaucoup aidée. Actuellement en CDD, Hamida espère obtenir un CDI en restauration collective dans les écoles ou les hôpitaux. Elle a déjà suivi un stage et une formation à Sodexo, et vient d’obtenir une habilitation pour la restauration. « En arrivant au PLIE, je n’arrivais même pas à parler tellement j’étais angoissée. Aujourd’hui, j’ai beaucoup plus confiance en moi. Travailler me permet aussi d’avoir un lien social que j’avais perdu pendant longtemps », se réjouit-elle.

Hamida et ses accompagnatrices. (Crédit : Lisa Défossez)

