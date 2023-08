Au 50 chemin de la Madrague Ville (15e), entre le métro Bougainville et Gèze, une pancarte bleue affiche « Le hangar de La Plateforme ». A l’endroit d’une friche industrielle du quartier des Crottes va pousser un campus du numérique de 25 000 m2, pensé comme un lieu de vie ouvert sur la ville, accueillant deux salles de cinéma, un auditorium, une résidence étudiante et des jardins pour former 3 000 étudiants en 2025. Les travaux du site doivent débuter en septembre 2023.

A l’origine de ce projet : un entrepreneur de la tech. Cyril Zimmermann a fondé l’école du numérique La Plateforme en 2019 destinée à aux étudiants de tout horizon, sans condition de diplôme, grâce au financement par l’alternance. Située rue d’Hozier dans le quartier de la Joliette (2), le site accueillera 1 000 étudiants à la rentrée 2023 avant d’intégrer le futur campus, à quelques stations de métro plus loin.

« Ça pourrait s’appeler la grande école de la niaque numérique », a présenté Cyril Zimmermann devant Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, en déplacement à Marseille le 22 juin. Séduit par la vocation du projet, le ministre a rappelé que La Plateforme venait de remporter l’appel à projets « La grande fabrique de l’image » lancé par Centre national du cinéma (CNC) et France 2030.

Fabriquer des talents de l’image numérique

Ce financement, dont le montant n’est pas évoqué, permettra à La Plateforme de créer des formations dédiées aux métiers de l’image numérique : un bachelor (Bac +3) « métiers des arts numérique » avec trois filières animation, jeu vidéo et développement, un master de science « Production, gestion de projet des jeux vidéo et de l’animation 3D » (Bac +5) et un post graduate d’innovation sur le futur de l’image pour explorer les relations entre image et technologies numériques (notamment l’Intelligence artificielle).

Le parrainage du réalisateur marseillais Robert Guédiguian va également permettre d’initier plus de 1 000 jeunes Marseillais de 12 à 18 ans au design graphique, à l’animation, au code informatique, à la modélisation 3D ou encore à la réalisation de jeux vidéo et de films au sein du futur établissement.

Le plan du futur campus (Crédit : DR)

Outre une école, deux cinémas, un incubateur, un restaurant, un terrain de sport, une épicerie solidaire, des logements étudiants, des studios de production seront construits. Le site, conçu par les architectes Encore heureux, sera couronné de toitures végétalisées.

« Nous voulons créer un véritable lieu de vie », insiste Olivier Noblecourt, le directeur de l’investissement local durable pour Meridiam. Ce fonds, spécialisé dans les investissements de long terme (25 ans) pour des projets inclusifs, est le principal financeur des travaux estimés à 60 millions d’euros. Meridiam a investi aux côtés de la Banque des Territoires, Crédit Agricole, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et La plateforme elle-même.

