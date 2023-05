Parmi les 68 dossiers lauréats du programme « Grande fabrique de l’image », lancé dans le cadre de France 2030, cinq présentent un projet à Marseille.

La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, vient de dévoiler, en marge du festival de Cannes, vendredi 19 mai, les lauréats du programme « Grande fabrique de l’image ». Cet appel à projets piloté par le Centre national du cinéma (CNC) et la Caisse des dépôts, dans le cadre du plan France 2030, dispose d’une enveloppe de 350 millions d’euros pour « faire de la France un des leaders mondiaux du tournage et de la production numérique ». Notamment en augmentant le nombre de diplômés dans le secteur des industries culturelles et créatives (de 5000 à 10 000 par an), et en doublant le nombre d’emplois de la filière.

L’État veut faire passer le poids de la filière des industries culturelles et créatives de 4,2 à 7,6 milliards d’euros à horizon 2030. L’idée étant de faire de la France un leader des tournages, de la production de films, séries et jeux vidéo, de la post production et de la formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel.

L’arc méditerranéen fait partie des trois zones stratégiques prioritaires identifiées par l’État pour développer le savoir-faire tricolore en matière d’audiovisuel. Parmi les 68 dossiers sélectionnés – sur 175 candidatures – neuf émanent de structures implantées dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. À titre de comparaison, l’Occitanie en compte 11, et l’Île-de-France 22. « Cela représente des retombées économiques majeures pour le territoire, se réjouit le président de la Région Sud, Renaud Muselier, et d’affirmer : sur la base d’un euro investi (…) cela équivaut à huit euros de retombées économiques ».

#Cannes2023 Annonce par @RimaAbdulMalak, @BrunoBonnellOff et @CedricJimenez des projets lauréats de l’appel à projet #France2030 « La grande fabrique de l’image » sur les studios de tournage et la formation. pic.twitter.com/AOHFh2pNS7 — Le CNC (@LeCNC) May 19, 2023

Deux comités de sélection présidés par le cinéaste Cédric Jimenez et la créatrice de jeu vidéo Muriel Tramis, composés d’experts indépendants, ont examiné 175 dossiers de candidature, dont l’éligibilité et la faisabilité avaient été préalablement évaluées par le CNC et la Caisse des dépôts.

Usine de raffinerie de sucre transformée en studios de cinéma et logistique (Crédit : Provence Tourisme)

Cinq lauréats entre Marseille et Martigues

Dans le détail, cinq lauréats du programme « Grande fabrique de l’image » présentent un projet à Marseille ou à Martigues. L’État interviendra dans ces dossiers sous la forme de subventions d’investissement, et par le biais de l’aide à l’ingénierie de projet. Le montant des subventions allouées n’a pas encore été dévoilé.

• La Plateforme : « dispositif de sourcing, de formation et de débouchés professionnels, pour les jeunes talents dans le domaine de l’image numérique ».



• Les Ateliers de l’image et du son : « développement de dix nouvelles formations et augmentation du taux d’insertion professionnelle ».



• Université Aix-Marseille : « développement sur les métiers techniques de la post-production, direction de post-production, production déléguée et réalisation ».



• Kourtrajmé Marseille : « renforcer l’accompagnement, certifier et élargir l’offre de formation et augmenter le volume d’étudiants insérés ».



• Provence Studios : « les Studios de la Méditerranée à Martigues prévoient un agrandissement du site historique du groupe, afin d’augmenter les capacités de tournage actuelles pour atteindre 19 plateaux, l’acquisition de nouveaux équipements innovants et la mise au point des espaces de post-production. Il seront complétés par un second volet urbain dans le 15e arrondissement de Marseille ajoutant un bassin de tournage sous-marin et des organismes de formation ».

L’ancienne usine Saint-Louis Sucre va tourner au cinéma et à la logistique

En janvier dernier, la ministre Rima Abdul-Malak s’était déjà engagée à financer quatre projets (22,5 millions d’euros) dans le cadre du plan « Marseille en grand » : la création d’une école publique, la CinéFabrique, d’une antenne de la Cinémathèque, d’une plateforme logistique et la rénovation du pôle média.

Signature en janvier 2023 du financement de 22,5 millions (volet cinéma) du plan Marseille en Grand (Crédit : JYD Gomet’)

Marseille se rêve en « terre de cinéma »

Les personnalités politiques locales se félicitent des annonces de l’État. « Marseille est une terre de cinéma », s’exclame le maire de la cité phocéenne, Benoît Payan, dans un tweet publié vendredi après-midi. Pour Samia Ghali, maire adjointe, la ville serait même devenue « la capitale euro-méditerranéenne du cinéma ». De son côté, la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, Martine Vassal, espère que ces projets « vont souder tous les acteurs métropolitains, de la formation aux studios ». Le tapis rouge est déroulé. Aux acteurs locaux, publics et privés, d’avancer dans la même direction.

