Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le Groupe STid, spécialiste de l’identification sécurisée B2B est une société familiale créée en 1996 par Guy et Marie-Paule Pluvinage (à la direction jusqu'en 2016). Elle emploie à Gréasque, près de Gardanne, 160 salariés et réalisé en 2023, 29 millions d'euros de chiffre d’affaires avec un résultat net d’un million. « Depuis plus de 20 ans, affiche…