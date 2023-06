Share on Facebook

Share on Twitter

Emmanuel Macron est en visite présidentielle à Marseille pour trois jours afin de faire le point sur l’avancée du plan « Marseille en grand. » Après un accueil à l’Hôtel de Ville par le maire (DVG) Benoît Payan, le chef de l’Etat a entamé sa tournée phocéenne à la prison des Baumettes (9e), accompagné du garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti et du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Il a été accueilli sur place par le député local (Ren.) Lionel Royer-Perreaut, et la maire du secteur Anne-Marie d’Estienne d’Orves. Le président de la République a fait de nouvelles annonces pour améliorer la sécurité à Marseille (voir le discours complet en document source).

Recouvrement immédiat des amendes forfaitaires délictuelles

Le Président a commencé à rappeler les mesures déjà prises ces deux dernières années, notamment l’arrivée de 330 policiers supplémentaires, un nouveau commissariat dans le 13/14 mais aussi le renforcement des effectifs judiciaires, avec le recrutement de 22 magistrats du siège qui arriveront en septembre. Il: ne revient pas sur la question de la vidéo surveillance, une promesse de son discours de 2021 à moitié remplie, puisque seules 55 caméras sur les 500 prévues ont été installées. « La situation demeure difficile » reconnaît néanmoins Emmanuel Macron.

Il a ainsi annoncé depuis les Baumettes à Marseille le déploiement d’ici la fin de l’été d’une mesure nationale : le recouvrement immédiat des amendes forfaitaires délictuelles, par carte bleue ou en espèces, pour lutter contre la détention et la consommation de stupéfiants. En effet, le Président reconnaît que, malgré les 30 000 contraventions dressées à Marseille depuis 2020, seuls « 30 à 45% paient l’amende. »

Création à Marseille d’une unité CRS 8 pour lutter contre les violences urbaines

La Président a aussi annoncé la création d’une unité CRS 8, spécialisée dans les violences urbaines, dès l’automne 2023. Ce type d’unité a déjà été déployé dans la cité phocéenne à la cité La Paternelle, en février dernier, mais il s’agit cette fois de la création d’une cellule marseillaise.

En outre, il a promis le renforcement des moyens financiers et humains pour lutter contre la criminalité organisée : « 25 enquêteurs vont renforcer la division criminelle et la brigade de répression du banditisme, pour septembre, mais aussi « 4 enquêteurs affectés au groupe « cyber OFAST » pour traquer les

dealers sur les réseaux sociaux. » Le Président a en effet été interpelé plus tard dans la journée par les habitants de la cité des Campanules (11e) sur cette problématique des réseaux sociaux.

Sécurisation du Port et sensibilisation

La sécurité est aussi portuaire. Emmanuel Macron insiste sur la nécessité de renforcer la sécurisation portuaire avec et insiste sur « un pilotage resserré et intégré de la sûreté du port de Marseille : police, gendarmerie et douanes, la création d’un groupe d’intervention portuaire des douanes avec cinq effectifs pour mieux lutter contre les trafics sur le Grand port.»

Enfin, Emmanuel Macron mise sur la sensibilisation, notamment avec la création d’un module de prévention de l’entrée dans les trafics dont bénéficieront 50 collèges et lycées dès la rentrée prochaine, la création d’une cellule de lutte contre le décrochage scolaire qui ciblera les jeunes susceptibles de basculer dans les trafics et le renforcement des actions d’accompagnement des victimes et de leurs proches pour renforcer en particulier le travail auprès des familles.

Document source : le discours d’Emmanuel Macron aux Baumettes

Lines utiles :



> [Vidéo] Emmanuel Macron à la Busserine face à la détresse des populations des quartiers nord

> Sécurité, drogue et urbanisme… Emmanuel Macron au chevet des cités

> [Dossier] Écoles, transports, cinéma… « Marseille en grand » passe son bac !