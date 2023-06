Share on Facebook

Share on Twitter

A l’occasion de l’assemblée plénière du 23 juin, les élus ont acté la création d’une cité régionale et méditerranéenne du cinéma, dans le cadre des projets de développement de la filière prévus par le plan « Marseille en grand. » Un vote qui tombe à pic, alors que le président de la République est en visite ce début de semaine dans la cité phocéenne pour faire un point sur l’avancée des différents volets du plan.

Cette future cité du cinéma sera implantée, comme la Région le projetait en octobre 2022, sur le site du Dock des Suds détenu par Euroméditerranée « à proximité de la future cité scolaire internationale » afin de « créer des synergies évidents », comme le souligne le rapport voté en assemblée. Le montant de l’investissement se chiffre à 59 millions d’euros, dont 37 millions de travaux, qui doivent être financés par l’Etat et les collectivités. Un montant de 12 millions a déjà été approuvé en autorisation de programme lors de l’assemblée plénière. La future cité s’étalera sur une surface de 14 000 m².

« Un lieu de vie » avec des bureaux dédiés à l’animation et des restaurants

La cité régionale et méditerranéenne du cinéma a vocation a abriter deux structures : l’école Ciné Fabrique qui vise à former 35 étudiants par promotion aux métiers de l’audiovisuel ; ainsi qu’une antenne de la Cinémathèque française qui aura pour mission de « contribuer au développement de la culture cinématographique du public, en proposant des projections, des actions culturelles et éducatives, ainsi que des expositions. »

La Région souhaite implanter sa future cité régionale et méditerranéenne du cinéma au Dock des Suds (crédit : archives Gomet’)

La Région entend faire de cette cité un lieu de vie, en proposant outre les deux structures mentionnées, des services complémentaires, tels qu’une offre de bureaux dédiés à l’animation et de la restauration. S’ajoutera dans un second temps un pôle événementiel régional pour accueillir des manifestations, sur une autre surface. Avec ce projet, le président de la Région Sud Renaud Muselier ne le cache pas : il souhaite « se mettre au niveau de la région Ile-de-France » et concurrencer la région Occitanie.

Coppola : « La Ville de Marseille a été pionnière des projets sur le cinéma »

Dans l’hémicycle, les élus d’oppositions du Rassemblement national sont sceptiques : « Vous engagez la Région sans connaître les contribution de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la Ville de Marseille, première concernée […]. La Région devra-t-elle compenser le déficit des autres collectivités ? » fustige la conseillère régionale Coline Houssays. De fait, pour la création de cette cité régionale, la Région Sud est engagée dans un protocole intentionnel voté en octobre 2022. « Vous avez parfaitement raison, le tour de table n’est pas bouclé » admet Renaud Muselier qui ajoute avoir échangé avec la présidente de la Métropole Martine Vassal sur le sujet mais « n’avoir aucun retour de la mairie. » « Nous clarifierons la situation pour ne pas nous retrouver dans une voie sans issue et nous ne serons pas le tiroir caisse des autres » martèle le chef de file de la collectivité. Des promesses qui n’ont pas convaincu l’opposition, cette dernière s’étant abstenue lors du vote.

Contacté par Gomet’, l’adjoint en charge de la culture de la Ville de Marseille Jean-Marc Coppola s’insurge des propos de Renaud Muselier sur l’absence de réponse de la part de la municipalité : « Où personne ne lui a rien dit ou il fait celui qui ne sait pas », s’agace-t-il. « Sur les projets cinéma à Marseille, tout est parti de la Ville, que ce soit sur l’école Ciné Fabrique dès 2021 et sur l’antenne de la Cinémathèque française », affirme l’élu. Il précise qu’une réunion aurait dû avoir lieu en amont de la plénière, le 20 juin, à l’initiative du préfet délégué au plan Marseille en grand Laurent Carrié et du délégué régional du Centre national du cinéma (CNC) André Santelli, mais qui celle-ci a été repoussée au mois de juillet. Jean-Marc Coppola l’assure : « La Ville est prête à s’engager et à financer pour moitié la création de l’antenne de la Cinémathèque » pour laquelle elle est cheffe de file. Il ne souhaite toutefois pas avancer de montant « tant que les engagements des autres ne sont pas connus. » La venue du Président de la République, attaché à ces projets cinéma, permettra peut-être de dissiper le flou qui semble s’être installé entre les différentes parties du projet …

Document source : le rapport sur la cité régionale du cinéma voté en assemblée plénière

Liens utiles :



> Ecole, logistique, cinémathèque… « Marseille en grand » fait son cinéma

> Marseille en grand : la base logistique pour le cinéma confiée à l’association ARTS

> Nos précédents articles sur le volet cinéma du plan Marseille en grand