Dans un contexte où la participation électorale est souvent source de débats, Lime, le leader des vélos et trottinettes électriques partagées, se positionne comme un acteur engagé en faveur de la démocratie. Lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains, la firme réitère son initiative « Lime to vote » en offrant des trajets gratuits pour permettre aux citoyens de se rendre aux bureaux de vote.

Deux trajets de 15 minutes chacun offerts pour les législatives 2024

Avec un simple code promotionnel, « LEGISLATIVES2024 », Lime permet à ses utilisateurs de bénéficier de deux trajets, soit un aller-retour, d’une durée de 15 minutes chacun, dans toute la France.

Cette initiative, déjà mise en place lors des dernières élections européennes, vise à faciliter l’accès aux urnes, surtout dans les zones où les transports publics sont rares, notamment le dimanche. « Lime, présent dans de nombreuses villes à travers le monde, s’est toujours engagé pour la participation citoyenne. En tant que moyen de transport, nous pouvons jouer un rôle crucial dans la mobilisation des citoyens le jour J », souligne Hadi Karam, directeur général de Lime pour l’Europe de l’Ouest et le Moyen-Orient, « et nous espérons qu’en offrant un aller-retour gratuit dans toutes les villes où nous sommes implantés, nous invitons davantage de personnes à se rendre aux urnes ».

Lime offre deux trajets de 15 minutes pour aller voter aux élections législatives 2024 / (Crédit : Lime)

La startup américaine n’en est pas à son coup d’essai, car depuis 2018, l’entreprise propose des trajets gratuits lors des élections de mi-mandat aux États-Unis. Lors des élections présidentielles de 2020, 20% des trajets Lime effectués ce jour-là étaient destinés à conduire les citoyens aux urnes, un chiffre motivant pour l’entreprise. L’initiative a également trouvé écho au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, et en Pologne.

Lime a économisé 50 000 tonnes de carbone depuis 2018

En parralèlle de son engagement démocratique, l’entreprise s’est aussi donné une mission environnementale. En effet, elle avait annoncé en 2018 viser un bilan carbone neutre. Aujourd’hui, Lime propose des moyens de transport partagés sans émission de carbone et a permis de remplacer plus de 125 millions de trajets en voiture, économisant ainsi plus de 50 000 tonnes de carbone. Avec plus de 500 millions de trajets réalisés dans 280 villes, l’entreprise est reconnue parmi les 100 entreprises les plus influentes selon Time Magazine.