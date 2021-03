A ne pas confondre avec le prestigieux Museum of Modern Art (MoMA) de New-York, le Musée d’Art Urbain de Marseille (MauMA) est un projet de musée à ciel ouvert dans les quartiers de « l’arrière-port » à Marseille. Imaginé par Méta 2, un lieu de création artistique situé à Saint-Mauront dans le 3e arrondissement, Marseille Solutions qui accompagne les projets à forts impacts pour le territoire, et Cap Au Nord Entreprendre qui regroupe les acteurs économique des quartiers Nord, le parcours MauMA veut fédérer les habitants, les élus et les chefs d’entreprises autour de l’art urbain. Le pari : que les oeuvres d’art en ville participent à la renaissance d’une identité forte et créative de ces espaces, parfois délaissés. Valoriser le territoire, soutenir la création artistique et aider les habitants sont autant d’objectifs affichés par ce projet ambitieux.

Un parcours dans la ville

Fresque Le Pissenlit à Félix Pyat (Marseille 3e) . Oeuvre de Meta 2 d’Aurélie Masset dans la cadre du projet Le Passage (Crédit DR)

L’équipe du projet a dessiné un parcours artistique qui relie les quartiers de « l’arrière-port » des 2e, 3e, 14e et 15e arrondissements de Marseille. Pour la première année, le MauMA souhaite soutenir la création de 15 fresques de street-art, puis de « 100 oeuvres, fresques et art urbain confondus » à trois ans. Ainsi, le projet espère « faire le lien entre les oeuvres et les artistes du Cours Julien (6e) à La Visitation (15e) » déclare à Gomet’ Camille Chapuis, chef de projet à Marseille Solutions. En effet, de nombreux sites sont déjà des hauts-lieux de l’art urbain et du street art à La Plaine comme dans Le Panier, ou tout autour du marché aux puces.



L’équipe a puisé son inspiration notamment dans le parcours vert à Nantes où les visiteurs sont informés par la signalétique en ville et par les informations publiées sur le site des activités dispensées au fil du parcours.

Plan du parcours du Cours Julien à La Visitation (Crédit : Marseille Solutions)

Planifié sur six ans, le projet défend des idéaux qui nécessitent des financements « hybrides » du secteur privé et public. Pour la première année, les équipes estiment devoir récolter « 500 000 euros pour 15 fresques » afin de rémunérer les artistes et de payer le matériel. Néanmoins, le MauMA veut privilégier le mécénat de compétences en « imaginant des partenariats utiles plutôt qu’une simple levée de fonds » observe Camille Chapuis.

L’art urbain et le street art



Né dans les années 1960-70 aux États-Unis, l’art urbain est définit comme « une variété de modes d’expression, d’intervention et d’application d’un art sauvage dans l’espace public. » Etude du Ministère de la Culture.



Cet art englobe plusieurs moyens d’expressions : lestreet art en fait partie (sous forme de fresques murales), ainsi que la sculpture, le détournement d’objets urbains, de panneaux, de routes…