Chaque semaine, retrouvez dans notre hebdo Le Digest Hebdo, les mouvements, nominations et autres faits remarquables des métropolitain(e)s. Ici les informations publiées dans notre numéro 173 diffusé à nos abonnés Premium Pro le 15 février dernier.

Pascal Fouache s’est fait connaître dans l’écosystème de l’innovation régional à la tête de Control Mesure Régulation, la CMR, (600 salariés) société mar-seillaise historique dédiée en 1959 à la réparation de moteurs de navires et au développement d’instruments pour moteurs industriels, qu’il a diversifié et internationalisé. Il fut aussi président fondateur de Marseille Innovation. Depuis 2016, en accord avec l’actionnaire (LBO France, Cathay Capital et les managers pour 20 %), il a quitté CMR (qui réalise alors un chiffre d’affaires de 72 millions d’euros avec un résultat de 13 millions.) Yves Barraquand lui a succédé comme président-directeur général.

Pascal Fouache a alors repris la société qu’il avait créée en 2011, Eagle Private Limited, pour en faire un cabinet de conseil en finance et inter- national, en cessions et LBO, ERP et croissance externe. « Nous faisons le travail de fond, explique Pascal Fouache. Nous intervenons en amont pour valider le projet. (…) puis nous sommes un conseiller du président et une vigie du fonds. » > Plus d’infos.

Nominations : Aude Gauthier, Svletana Cranga, Lila Lokmane, Emmanuelle Ribot, Philippe Stefanini

Le Groupe Crowe Ficorec consolide son développement sur le territoire du Pays d’Aix en nommant Aude Gauthier, nouvelle associée et responsable du bureau de Aix-En-Provence. Expert-comptable, commissaire aux comptes et désormais associée depuis janvier, Aude Gauthier prend en

charge le cabinet d’Aix-en-Provence avec comme objectif de « confirmer et renforcer la présence du groupe Crowe Ficorec sur le territoire du Pays d’Aix. »

Expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômée de Kedge Business School et d’un DESS finance à l’IAE d’Aix-Marseille, elle a débuté sa carrière en tant que manager chez Deloitte. Après des expériences professionnelles entre Paris, New York et Lyon, elle est revenue dans le Sud en 2016 pour fonder son cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes. « Sa nomination enrichit ainsi l’offre de services et accompagne les enjeux stratégiques et organisationnels du développement du groupe Crowe Ficorec » souligne le cabinet dirigé par Matthieu Capuono. « Je rejoins Crowe Ficorec pour ses valeurs de management et sa culture d’esprit d’équipe. Le dynamisme et les ambitions du groupe ont achevé de me convaincre » déclare Aude Gauthier

Quatre nouveaux conseillers du commerce extérieur de la France ont été nommés pour la région : Svetlana Cranga, strategic business developper chez Five Pillars, membre du bureau du Club d’Affaires Provence Russie Pays de la C.E.I. Lila Lokmane, cofounder Europa Dubbing Group, enregistrement et doublage de films, militante LaRem et candidate en 2020 aux municipales à Istres en n° 2. (photo ci-dessus). Emmanuelle Ribot, directrice corporate business developement Besins Healthcare basée à Monaco. Philippe Stefanini, directeur général de Provence Promotion.

Bio express : Richard Alonso

• Le pôle de compétitivité santé des régions Sud et Occitanie, Eurobiomed, annonce la nomination de Richard Alonso, ancien cadre de Sanofi, au poste de directeur Grands Comptes. Il aura pour mission de renforcer les liens entre les PME adhérentes du pôle et les grands groupes pour développer des actions communes.

• Richard Alonso a débuté sa carrière en 1991 à l’université McGill à Montréal au sein du laboratoire de neurosciences du Pr. Rémi Quignon. En 1993, il

rejoint le groupe Sanofi dans lequel il va rester plus de 25 ans. Il a occupé différentes positions à responsabilités au sein des équipes recherche « système nerveux central», avant de prendre la direction des programmes de recherche « douleurs chroniques», puis de développement clinique dans ces indications. Richard Alonso a régulièrement représenté Sanofi auprès de consortiums européens et de clusters d’entreprises de biotechnologie.

• En 2013, il participe à la création du Bioparc de Sanofi à Montpellier avant de prendre la direction du site de R&D de Toulouse qu’il a structuré en parc d’innovation scientifique avec 14 entreprises et 700 salariés. Agé de 58 ans, il est titulaire d’un PhD en neurosciences de l’Université de Montpellier. (Crédit photo DR)