Ils sont prêts, mais ne peuvent pas accueillir les touristes ! 31 hôteliers membres du GNC (groupement national des chaînes hôtelières) et de l’Union pour les métiers des industries de l’hôtellerie des Bouches-du-Rhône (Umih 13) se sont réunis mercredi 17 février afin d’exprimer leur volonté de rouvrir au plus vite les restaurants de leurs établissements.

Cette première réunion à l’hôtel Intercontinental de Marseille a été organisée par Marc Thépot et Maxime Tissot, respectivement président et directeur de l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille. Elle visait à rassembler les professionnels de l’hôtellerie, afin qu’ils puissent préparer un plan de relance pour la saison 2021.

Les 31 hôteliers se disent conscients de leur responsabilités. Ils savent que la maîtrise des protocoles sanitaires est une priorité. Mais tous sont d’accord pour affirmer qu’il n’ y aura pas de reprise visible sans la levée de cette interdiction de rouvrir leurs établissements. « Il est primordial dans cette période de questionnements et de doutes, de continuer à fédérer plus que jamais partenaires publics et privés », affirme Marc Thépot.

La liste des établissements représentés :



• Pullman Marseille Provence

• New Hotel

• Golden Tulip Massalia-Aéroport-Euromed-Aix

• B&B Hotels Marseille-Régional

• Grand hôtel Roi René

• Novotel Marseille Vieux-Port

• Renaissance Aix en Provence

• Hôtel Carré vieux port

• InterContinental

• Mercure Marseille Centre Vieux Port-Prado-Canebière

• Mgallery Beauvau

• Novotel/Ibis Euromed

• Sofitel Vieux-Port

• Radisson

• Mamashelter

• Ibis Aix

• Novotel Est

• Mercure Bompard-Prado-Aix

• Maison Montgrand

• Maison Saint-Louis

• NH collection

• NHOW

• C2 Hôtel

• Toyoko Inn

• Résidence du Vieux-Port

• Hôtel Hermes

Quatre réunions en visioconférence sont également programmées dans les prochaines semaines par les différents services de l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès. Elles devraient permettre aux professionnels du tourisme d’échanger un peu plus encore sur la gestion de la crise, et sur la relance.

