Organisé depuis 1883, le congrès de la Mutualité française a choisi comme cadre Marseille, et plus précisément le parc Chanot (8e) pour sa 43e édition. La 42e édition, organisée en 2018, s’était tenue à Montpellier. Au cours de trois journées consécutives, professionnels du secteur et politiques se réuniront autour de tables-rondes, ateliers et conférences. L’événement sera marqué par l’intervention en vidéo d’Emmanuel Macron mercredi 7 septembre au matin. Le président de la République fait une entorse à la tradition qui veut qu’il soit présent lors de ce grand rendez-vous de la protection sociale à la française. Il sera représenté sur place par plusieurs membres du gouvernement : la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa, qui interviendra le 7 septembre à 10h45, et le ministre de la Santé François Braun, vendredi 9 septembre à 11h.

La séance d’introduction de ce congrès de la Mutualité française, mercredi 7 septembre sera également marquée par l’intervention du maire de Marseille Benoît Payan, aux côtés de Jean-Paul Benoit, Président de la Mutualité Française Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et Eric Chenut, président de la Mutualité Française.

Eric Chenut et Jean-Paul Benoit lors de la conférence de presse de présentation du Congrès à Marseille début avril 2022 (Crédit Gomet’/JFE)

Enfin, Nicolas Schmit, commissaire européen à l’Emploi et aux droits sociaux, interviendra en tant que grand témoin d’une plénière consacrée à l’Europe vendredi 9 septembre à 9h. Au total, près de 2000 personnes sont attendues dans l’enceinte du parc Chanot.

Climat, numérique, démographie … La santé sous le prisme des enjeux actuels

Alors que la France a connu une sécheresse historique cet été, le congrès de la mutualité française s’attardera sur les enjeux du climat sur la santé. Intitulé « Mutualité : Territoires d’engagements pour l’entraide et les solidarités » mettra également en lumière les solutions innovantes pour résoudre ces problématiques. Une des thématiques phare du congrès sera ainsi la protection sociale à l’aune du changement climatique et des enjeux environnementaux. D’autres thématiques en lien avec la santé, l’évolution démographique, l’égalité d’accès, ainsi que l’intégration du numérique dans notre système de santé seront au cœur des discussions.

Document source : le programme du 43e congrès de la Mutualité française

