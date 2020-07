Share on Facebook

Share on Twitter

Plus de dix ans de démarches administratives pour obtenir le précieux label. Le Mont-Ventoux a été classé 9e Parc naturel régional de Provence-Alpes-Côtes d’Azur ce lundi 27 juillet. Le président de la région Sud Renaud Muselier a confirmé la signature du décret de classement du Mont-Ventoux en Parc naturel régional .

Le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, un projet au long cheminement

Tout commence en 2005 lorsque Michel Vauzelle alors président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur entreprend les démarches pour classer le Mont-Ventoux. Sans succès, la démarche n’abouti pas en raison d’oppositions et de divisions locales, mais elle est reprise par Renaud Muselier en janvier 2018 . « Avec les élus de ma majorité, nous avions donc décidé de relancer le processus de préfiguration, placé sous l’angle de la concertation » déclare le président de Régions de France dans un communiqué dans lequel il se félicite du classement du géant de Provence.

Création d’un comité syndical du Syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du Mont-Ventoux en septembre 2018; vote unanime de la charte finale en 2019, ces dernières années le projet a finalement avancé. Au total, 35 communes et 5 établissements publics de coopération intercommunales ont eu « la volonté partagée de concilier préservation des patrimoines et développement économique vertueux ».

Le label « PNR », un outil limité ?

Inscrite pleinement dans le plan climat de la Région Sud, la création de ce parc suscite de nombreux espoirs.

« Ce nouveau label contribuera à protéger l’environnement, le patrimoine, la culture, tout en soutenant les activités économiques et le bien vivre des habitants. » Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France

La marque déposée PNR est régie par une charte qui fixe les objectifs stratégiques que le Parc naturel régional devra atteindre pour les quinze prochaines années. La réduction de la surfréquentation du Mont-Ventoux en période estivale est l’un des enjeux majeurs de la charte tout comme l’étalement urbain qui dégrade les paysages. La préservation des zones humides ou en encore la gestion des cours d’eau sont des mesures mentionnées dans la charte afin de contribuer au développement économique des territoires ruraux tout en respectant la protection des lieux les plus fragiles, la faune et la flore menacées.

Toutefois, cette labellisation en Parc Naturel Régional ne peut donner lieu à une réglementation plus contraignante, comme c’est le cas pour les sites classés Réserve naturelle ou Parc National.

Liens utiles :



> La charte du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux

> Le parc naturel régional de la Sainte-Baume officiellement créé