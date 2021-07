La Kedge business nursery (Crédit Gomet’/JFE)

La pinède de Luminy a cédé la place au nouveau campus de 6 624m2 de Kedge Business School Marseille. Autrefois niché sur sa colline accessible par un chemin de terre, les locaux de l’école de management vieillissaient. Dès 2010, la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille Provence (CCI AMP), propriétaire du terrain et des bâtiments, souhaite lui redonner de l’éclat. Mais il a bien fallut 10 ans pour que le projet de rénovation et d’extension du campus soit accepté et se concrétise par un investissement colossal de 43 millions d’euros, dont 34 millions d’euros de la CCI AMP et 9 millions d’euros de Kedge. A mi-chemin entre progrès et contestation, l’extension du campus s’inscrit dans la volonté de relance économique tant attendue du territoire.

Booster l’attraction économique du territoire

Le nouveau bâtiment est « digne des plus grandes écoles dans le monde » se félicite Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI AMP lors d’inauguration du site le 30 juin, en présence de l’agence GPAA architecture, maître d’ouvrage des rénovations et de la construction. Cet investissement engageant vise à redynamiser l’économie locale avec « 195 emplois créés d’ici 2024 » et à faire rayonner la Provence à l’international.

Par quels moyens ? En attirant les étudiants et les professeurs étrangers grâce à « une pédagogie innovante et des espaces de travail modernes » partage Alexandre de Navailles, le directeur de Kedge Marseille depuis juillet 2020. L’école, qui accueille près de 5 000 élèves, compte augmenter la mise avec 1 800 étudiants supplémentaires à horizon 2025, qui permettra d’augmenter le nombre d’élèves internationaux de 17% à 30%. De plus, le directeur souligne la nécessité de « rééquilibrer les campus de Kedge Marseille et Bordeaux » puisque l’école est historiquement le fruit de la fusion de BEM Bordeaux et Euromed Marseille en 2014.



La passerelle des nouveaux locaux (à gauche) relie l’ancien campus des années 70 (à droite) (Crédit : MG/Gomet’)



Malgré la modernisation du bâtiment et de nouvelles technologies, Alexandre de Navailles assure que « les frais scolaires n’augmenteront pas ». A noter que les coûts de scolarité ont augmenté de 8% entre 2016 et 2021, et s’élèvent actuellement à 13 500 euros/an pour le Programme Grand École (Licence 3, Master 1 et 2). Soit un total de 40 500 euros pour trois ans.

Repenser Kedge sans dénaturer le paysage

Érigé sur le Parc National des Calanques, ce projet d’envergure a soulevé de multiples contestations en 2018 quand les grues ont modifié le paysage de la forêt de pins. Une pétition lancée par l’Union calanques littoral, le comité du Vieux-Marseille, Sites et monuments, Calanques 13 littoral, France nature environnement Bouches-du-Rhône et l’Atelier marseillais d’initiatives en écologie urbaine, avait été lancée pour protester contre les 300 arbres du parc décimés. Mais le projet a tenu bon et Jean-Luc Chauvin, assure même que ce nouveau bâtiment de verre « magnifie la destination ». L’architecte Thierry Méchineu dit avoir « respecté le site », notamment par « la replantation de 221 chênes verts ». La pinède est remplacée par une chênaie verte « propice au développement de la diversité » qui « renforce la sécurité du site face aux risques d’incendie » explique le communiqué.