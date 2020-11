Le grand port maritime de Marseille a organisé mardi 24 novembre le « Smart Port Day #2 », l’événement dédié à l’innovation dans l’écosystème portuaire lancé avec le Smart Port Challenge. Cette année l’événement a pris un tour international avec l’intervention d’experts étrangers. Pour cette deuxième édition, l’accent a été mis sur les projets déjà engagés avec deux fils rouges : la digitalisation et la transition écologique. Parmi ces chantiers, la création d’un smart grid pour suivre en temps réel la consommation en eau et énergie des usagers du port, Carbon4pur, un programme de valorisation du CO2 pour la fabrication de nouveaux composés industriels ou encore ses ambitions pour devenir un hub d’avitaillement en GNL depuis l’annonce du partenariat entre Total et CMA CGM.

Cette deuxième édition du Smart Port Day a également été l’occasion pour les huit start-up lauréates du « Smart Port challenge 2020 » de faire le point sur l’avancée de leurs travaux en partenariat un grand groupe. Ainsi, la société Acqua.Eco a présenté sa solution de valorisation des eaux usées des bateaux de croisières pour produire de l’énergie avec EDF. Les Marseillais d’Euranova ont dévoilé Flow Pass, leur outil d’intelligence artificielle captant les flux de véhicules sur le port pour améliorer la fluidité de la circulation. Traxens et la start-up marseillaise Anatsol ont également fait la démonstration de Smartbolt, un prototype de scellé intelligent pour les conteneurs.

Un troisième smart port challenge en 2021

En cette fin d’année, les partenaires (CCI AMP, AMU et GPMM) se tournent vers la suite de la démarche d’innovation et présente sa feuille de route 2021. Ainsi, il annonce d’ores et déjà une troisième édition du smart port challenge dont certains défis seront consacrés à la relation ville-port. Plusieurs plateformes internet vont également être créées pour présenter ses innovations et une quinzaine de nouveaux projets d’investissement devraient enrichir la liste des travaux existants. Enfin, le collectif Smart Port devrait également en dire bientôt un peu plus sur le futur « Port center, » ce lieu de démonstration des métiers portuaires qui pourrait voir le jour en centre-ville de Marseille.



Liens utiles :



> Smart Port Challenge : une journée de démonstrations et de débats

> Smart port Day : start-up et grands groupes dévoilent leurs innovations