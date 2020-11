En juin dernier, les huit lauréats des défis lancés dans le cadre de la 2e édition du Smart Port Challenge par les grands donneurs d’ordre – EDF, Etat (DREAL)/Syndicat des pilotes/AtmoSud, Interxion/Dalkia Smart Building, Hammerson/Les Terrasses du Port, Naval Group, Traxens, Port de Marseille Fos et CMA CGM – avaient été révélés. Durant les cinq derniers mois, accompagnés par thecamp et l’équipe du Smart Port Challenge, les start-up et leur binôme grand donneur d’ordre ont co-développé, testé et expérimenté leur solution innovante.

C’est donc le moment de partager les prototypes, preuves de concept et autres expérimentations afin de donner envie de passer à l’échelle. Le « Smart Port Day #2 » propose donc mardi 24 novembre, en version digitale de 8h30 à 17h, de découvrir les innovations développées. Rappelons que le Smart Port Challenge, porté par trois grands partenaires institutionnels (Grand port maritime de Marseille, Chambre de commerce métropolitaine Aix Marseille Provence et Aix Marseille Université), vise à susciter des projets nouveaux dans le domaine du port intelligent et respectueux du développement durable.

Outre les démonstrations faites par les lauréats, les organisateurs annoncent la tenue durant la journée de deux grandes tables rondes (programme détaillé page suivante) qui réuniront des industriels, des acteurs de la place portuaire et des grands témoins internationaux, autour de l’utilisation d’énergies décarbonées ou bas carbone dans les activités portuaires et maritimes. Inscription gratuite mais obligatoire pour suivre la journée.