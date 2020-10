Le consortium des universités euro-méditerranéennes « Téthys » créé en 2000, est un outil de coopération qui a fait naître un espace euro-méditerranéen de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il compte désormais plus 60 universités issues de 19 pays répartis sur les deux rives de la Méditerranée, avec en tête d’affiche Aix-Marseille Université.

L’assemblée générale qui s’est tenue lundi 5 octobre a été l’occasion d’annoncer la nomination de la nouvelle présidente de Téthys. Il s’agit de Mauve Carbonell. Elle est historienne, spécialiste de la construction européenne, directrice du Master Etudes européennes d’AMU depuis 2015, chercheur au laboratoire Telemme (Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale – Méditerranée).

A l’occasion du 20e anniversaire du réseau Téthys, le président d’AMU Eric Berton et l’ancien président du consortium, Michel Autric, ont dressé un bilan des actions de coopération et des projets mis en place durant ces années. À ce stade, 30 projets de collaboration ont été financés dont 24 par la Commission Européenne pour plus de 40 millions d’euros.

Téthys a contribué à trois politiques européennes majeures : une politique d’éducation, une politique de recherche et une politique de cohésion. Des formations mises à disposition des étudiants et du personnel ont permis à plus d’un millier de personnes de partir à l’étranger notamment grâce au projet HERMES ( Higher Education and Research area Europe and Middle East).

Au total, ce sont plus de 50 séminaires thématiques et journées de travail qui ont été organisés depuis 20 ans.

