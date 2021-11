Pour la troisième édition, l’association Ecobatissons en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix a organisé le salon Ecobatissons, un salon tourné vers la transition écologique. Du 4 au 6 novembre, le Pole Yvon Morandat de la ville de Gardanne accueillait professionnels et particuliers pour échanger autour du thème de la transition écologique par le biais de présentations, de tables rondes et de conférences.

« Avec cette rencontre, notre but premier est que les particuliers et les professionnels se rencontrent. On veut donner envie aux particuliers de rénover leur logement pour qu’ils aient un meilleur confort et un lieu de vie moins énergivore » affirme Johannes Jonck qui représente la Maison énergie habitat climat du CPIE du Pays d’Aix. L’association facilite les projets en partenariat avec l’Agence locale de climat et de l’énergie de la métropole marseillaise.

Ce qui se discute aussi beaucoup c’est la valorisation du bien, sa valeur verte Johannes Jock

« L’idée c’est d’aller vers une rénovation plus performante, en utilisant de nouveaux matériaux écologiques et des isolants ayant un impact environnemental beaucoup moins élevé qui permettraient d’avoir un meilleur confort en été en ralentissant le déphasage pour que les habitants n’aient pas recours à la clim », continue d’expliquer Johannes Jonck avant d’affirmer qu’ « aujourd’hui, ce qui se discute aussi beaucoup c’est la valorisation du bien, sa valeur verte. On voit que les gens sont de plus en plus touchés par l’impact environnemental et commencent à vouloir aller vers une rénovation écologique durable, même si ce n’est qu’un début ».

L’association EcoBatissons qui organise le salon est, quant à elle, plus tournée vers la construction neuve avec une démarche militante forte pour la transition écologique. Elle a intégré, au fil des années, de nombreux professionnels ayant un engagement dans le développement et la promotion de l’éco-construction. De nombreux corps de métiers et membres de l’association EcoBatisons étaient présents sur les stands du salon pour présenter leur activité aux particuliers : notamment Exebois, une entreprise spécialisée dans la construction en bois basée à Trets, JCT solaire, une société d’installation de panneaux solaires implantée à Brignoles, ou encore Eauriginelle, une entreprise basée à Salernes et tournée vers une filtration de l’eau 100% naturelle et bien d’autres …



« Notre boulot c’est de répondre à la demande des clients qui évolue plus vite que le monde du bâtiment, et pour y répondre le plus sérieusement possible, on s’est regroupé dans cette association » conclut Serge Lièvremont, membre de l’association EcoBatissons et plus spécialement dirigeant de l’entreprise Exebois.



