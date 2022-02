Martine Vassal, la présidente du Département des Bouches-du-Rhône, a tenu une conférence de presse avec le préfet de région Christophe Mirmand jeudi 10 février 2022 consacrée aux projets d’aménagements de la route départementale RD113, situés entre le tunnel des Pennes-Mirabeau et la RD9 et la route de l’aéroport Marseille Provence. Les deux personnalités venaient juste de boucler une réunion sur le groupement d’intérêt public (GIP) transports pour un milliard d’euros, acté en décembre par Jean Castex.

« Il y a une vraie vision globale sur notre territoire pour la mobilité » annonce Martine Vassal, en introduction. Malgré la partie de l’autoroute A7 non concédée (qui appartient à l’État) que l’aménagement va concerner, c’est bien le Département des Bouches-du-Rhône qui financera la totalité des travaux de la RD113 pour une somme de 8,8 millions d’euros. Les premiers aménagements commenceront fin 2022-début 2023 pour sept mois de travaux afin d’améliorer la mobilité avant les Jeux Olympiques 2024.

Nous agissons avec le @departement13 en lançant les travaux pour améliorer la desserte de l’@aeroportmp. Notre volonté : fluidifier les transports de notre territoire pour faciliter les déplacements quotidiens des Provençaux dans ce secteur. https://t.co/cK6mLVlsLY pic.twitter.com/4qoCLATDf4 — Martine VASSAL (@MartineVassal) February 10, 2022

Désengorger le trafic, gagner du temps de circulation

Selon le dernier Tomtom Traffic Index, Marseille est la 42e ville la plus embouteillée du globe en 2021 après Paris (37e). Ainsi, ces travaux consistent à « décongestionner » une partie du trafic routier journalier entre l’aéroport Aix-Marseille-Provence et Marseille dans les deux sens de circulation. Le Département annonce actuellement un trafic moyen quotidien de « 15 644 véhicules dans le secteur du point d’échange entre la départementale RD113, l’autoroute A7 et la départementale RD47a ». Avec ce plan, le Département mise sur un « gain de temps de 10 minutes sur l’itinéraire Aéroport > Fourche A7, A51 à horizon 2025. »

Schéma de la partie de l’A7 et de la RD113 impactée (Crédit : Département 13)

Comme le montre le schéma ci-dessus, l’aménagement retenu consiste à réaliser, en provenance de l’aéroport vers l’A7, une voie réservée aux transports en commun depuis la RD113, qui passera de deux à trois voies (horizon 2024). De plus, une bretelle d’accès entre la RD113 et l’A7 en direction de Marseille va être aménagée. Au total, ces deux aménagements représentent un financement de 3,42 millions d’euros.

Par ailleurs, les études menées par l’État sur sa partie (Bleu) sont en cours concernant l’élargissement de la bretelle de sortie de l’autoroute A7 vers la RD113 et la création d’une voie réservée aux transports en commun sur la R9 en direction de l’aéroport. Une concertation publique relative au projet se tiendra du 14 février au 10 mars 2022. Ces travaux, estimés à 4,92 millions d’euros, ne commenceront pas avant 2023 « compte tenu des dossiers réglementaires à produite » évoque le communiqué de presse du département. Néanmoins, le préfet Christophe Mirmand affirme qu’une mise en service sera possible avant l’été 2024.

Le tunnel des Pennes-Mirabeau, épicentre des bouchons entre Marseille et l’aéroport Marseille Provence (Crédit Gomet’)

Un accent porté sur les voies réservées aux transports en commun

La création de voies réservées aux transports en commun (VRTC) sur 15 kilomètres entre Aix-en-Provence et Marseille ont permis de « fiabiliser les horaires de départs, explique Martine Vassal, notamment au départ de la gare Saint-Charles jusqu’à Aix-en-Provence et l’aéroport. Les usagers ont gagné 15 minutes de circulation ». Ce résultat est le fruit d’un programme d’aménagement de voies réservées inscrit dans le contrat de plan État-Région (CER 2015-2020) de 30 millions, cofinancés à parts égales entre l’État, la Région, le Département et la Métropole. Avant fin 2022, le préfet annonce la volonté des quatre institutions de « rallonger ce programme de 10 millions d’euros [Ndlr : soit 2,5 millions chacun]» pour les deux corridors entre Marseille et Aubagne (A50) et entre Marseille et Vitrolles-Marignane (A7).

Le réseau de bus métropolitains au départ de la gare St-Charles (Crédit Gomet’/archives)

Document source

Liens utiles :



> Découvrez les dernières actualités dans notre rubrique transports

> Plan de mobilités : les voies divergent toujours entre Marseille et la Métropole