L’éditeur de GPS hollandais TomTom a dévoilé son classement 2021 des villes les plus embouteillées au monde. Parmi les 404 villes étudiées de 58 pays, la cité phocéenne figure à la 42e position, juste derrière Paris (37e) et avant New York (43e). Marseille conserve sa place de deuxième ville la plus embouteillée de France, déjà acquise depuis 2019.

Le trafic y est en moyenne supérieur de 35% par rapport aux conditions normales de circulation, soit 5% de plus qu’en 2020. Un taux cependant bien modeste à côté du jour le plus embouteillé de l’année à Marseille : le 30 septembre 2021, avec +69% de trafic, selon TomTom. Au total, les Marseillais ont perdu 80 heures cette année dans les embouteillages…

Sans grande surprise, ce sont les matins de semaines aux alentours de 8h et le soir entre 17h et 18h que TomTom relève la congestion la plus élevée : entre 60 et 80% de trafic en plus par rapport aux conditions normales de circulation.

Aperçu du classement des villes les plus embouteillées du monde (crédit TomTom)

Regain de la voiture et manque de transports en commun

Comment expliquer la situation marseillaise ? Si le manque de transports en commun est régulièrement pointé du doigt, notamment avec la mauvaise desserte des quartiers nord, les habitudes des usagers de la voiture sont aussi en cause : selon le baromètre 2021 «Mobilités et Entreprises » édité par l’Ifop et Alphabet, 76% des Français utilisent une voiture dans le cadre de leurs trajets professionnels domicile-travail. « Marseille ne peut pas rester la capitale des embouteillages et de la pollution. Tout doit être mis en oeuvre et nous y prendront part ! » a réagi sur Twitter l’adjointe aux mobilités à la Ville de Marseille Audrey Gatian. De son côté, la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, Martine Vassal, a annoncé la future mise en place (fin 2022-début 2023) de travaux pour améliorer la desserte de l’aéroport Marseille Provence et fluidifier le trafic.

La première place du podium du triste podium de Tom Tom revient ainsi à Istanbul, en Turquie (+62% de trafic), puis suivent Moscou (Russie), Kiev (Ukraine), Bogota (Colombie), Bombay (Inde), Odessa (Ukraine), St Pétersbourg (Russie) et Bucarest (Roumanie). Aux antipodes, figurent parmi les villes les moins embouteillées au monde La Mecque (Arabie Saoudite, +7% de trafic) en 404e position, mais aussi plusieurs villes américaines (Hartford, Colombus, Détroit, Buffalo, Grand Rapid).

Le tunnel du Vieux-Port, haut lieu des bouchons marseillais (Crédit Gomet’)

