Jeudi 3 février, à l’issue d’une cérémonie officielle en présence de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, Aix-en-Provence a vu renouveler son label « Ville Internet @@@@@» avec cinq arobases, distinction la plus élevée. Elle figure sur le podium des villes auxquelles sont décernées ce label décerné depuis 2018 par l’association Villes Internet et reconnu par l’Etat. En effet, le nombre d’arobases attribués correspond au niveau atteint par la ville.

Dans un communiqué, cette dernière rappelle ses avancées numériques ces dernières années : « la création d’un espace citoyen sur le site de la Ville proposant près de 50 téléservices, son application aixmaville qui permet, entre autres services, de rester en contact permanent avec l’actualité aixoise ou encore de consulter le nombre de places de stationnements dans les parkings en temps réel.»

Aix-en-Provence n’est pas la seule ville du territoire métropolitain avoir remporté cinq arobases. Le palmarès récompense avec mention la ville d’Istres, qui lancera prochainement sa maison du numérique, mais aussi Martigues et Miramas. En revanche, on notera l’absence de la ville de Marseille dans ce classement.

Mention « Numérique éducatif » pour Aix-en-Provence et Istres

Aix-en-Provence conserve donc son titre de Ville internet auquel vient s’ajouter une mention spéciale « Numérique éducatif », qui vient saluer la digitalisation des procédures scolaires ainsi que l’installation de 200 de tableaux blancs interactifs en 10 ans et la mise en place d’espaces numériques de travail (ENT) dans l’ensemble des établissements aixois. Une distinction également due au projet de Smartcity (« ville intelligente ») mis en place par la ville avec l’installation de capteurs et d’objets connectés permettant d’analyser la qualité de l’air, les nuisances sonores et même de détecter les places PMR libres de la ville en temps réel.

Istres se voit également décerner cette mention grâce à ses poubelles connectées, ses capteurs de pollen en temps réel ou encore de qualité de l’air dans les écoles. Miramas et Martigues sont pour leur part distinguées par la mention « méditation numérique ».

Les villes détentrices du label dans la région Provence Alpes Côte d’Azur (crédit : DR)

Le palmarès complet des Villes, villages et territoires connectés 2022

