Share on Facebook

Share on Twitter

Transport aérien, on re-décolle…. Parmi les signaux de reprise, la compagne régionale Twin Jet, basée à Aix-en-Provence, annonce, un mois à peine le lancement de sa ligne Marseille Toulouse le renforcement de sa rotation entre la Provence et la ville rose. Le programme de vols va désormais atteindre à partir du mois de mars jusqu’à 14 liaisons par semaine.

« Il s’agit de répondre à la demande soutenue des entreprises des deux régions » explique la compagnie dirigée par Guillaume Collinot.

A partir de 50 € l’aller simple

L’aller Marseille-Toulouse ou Toulouse-Marseille sera accessible dès 50€.

Le bagage en soute de 20kg est compris dans le tarif.

Depuis le 11 février 2022, Twin Jet a ajouté à son programme 1 vol direct aller-retour les vendredis soirs. A partir du 27 février, la compagnie ajoutera 1 rotation supplémentaire le dimanche soir. Enfin le 07 mars, Twin Jet augmentera encore le nombre de fréquences en ajoutant huit vols directs aller-retour de la façon suivante : lundi soir, mardi soir, mercredi après-midi et soir, jeudi matin et après-midi, et vendredi matin.

Twin Jet : en chiffres

La société, présidée par Olivier Manaut, créée et basée à Aix-en-Provence, sur l’aérodrome d’Aix-Les-Milles (trois hangars), en 2001 annonce une centaine de collaborateurs dont plus d’une quarantaine de pilotes et un chiffre d’affaires de 26,6 millions d’euros.



« En l’espace de quelques semaines, la compagnie spécialisée dans les liaisons régulières régionales verra son offre de vols triplée, passant ainsi de 5 vols directs aller-retour par semaine à 14 vols directs aller-retour. » Guillaume Collinot se félicite de la contribution de sa compagnie au développement économique entre la Provence et la capitale de Midi Pyrénées : « L’ajout de ces rotations est notre réponse à la demande de nos abonnés, cela contribue au lien nécessaire pour les échanges économiques des deux régions. Plus de flexibilité pour nos passagers en leur offrant la possibilité d’effectuer l’aller-retour dans la journée et des tarifs jamais vus ».

Liens utiles :



> L’actualité de Twin Jet dans les archives de Gomet’

> Le site de la compagnie Twin Jet