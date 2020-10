Share on Facebook

Nouvelle étape pour la tournée du vélo+, commencée depuis la semaine dernière. Après La Ciotat et Aubagne c’est à Miramas que les futurs usagers ont pu récupérer leur vélo électrique auprès des camions relais de la Métropole mercredi 21 octobre. L’équipe du service de location longue durée était présente à l’espace Beley (gare de Miramas). Elle sera de retour les mardis 3 et 17 novembre ainsi que 1er et 15 décembre sur rendez-vous de 12h à 19h.

10 points de retrait en tout

En tout, dix points de retrait sont prévus près des gares multimodales : La Ciotat, Aubagne, Miramas, Aix-en-Provence, Marseille, Istres, Salon-de-Provence, Vitrolles, Martigues et Pertuis. A Marseille, s’il n’y a pas encore de date annoncée, la campagne publicitaire a, elle, bien commencée pour annoncer la venue de ce nouveau service.

Affichage publicitaire dans la station de métro Estrangin à Marseille (Crédit : LC)

Miramas engagé pour la « mobilité responsable »

« Ce nouveau dispositif s’inscrit parfaitement dans la logique de l’Agenda 21 de la ville, labellisée en 2015, du pacte pour la transition et de l’agenda de la mobilité Métropolitaine » se félicite la commune de Miramas. Elle souligne ses « engagements pour un modèle d’écologie urbaine, des infrastructures qui facilitent les déplacements, notamment par la création de cheminements de pistes cyclables et piétons. »

C’est aussi l’occasion pour la ville de Miramas de rappeler sa politique en terme de « mobilité responsable » avec le développement de projets tels que la promenade Aubanel (la commune avait reçu le «Trophée eau une Cop d’avance » pour la désimperméabilisation de ce boulevard) et la réfection du boulevard d’Olympie.

