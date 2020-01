L’Ecole supérieure de l’immobilier de la Fnaim a choisi l’Ecole Pratique, filiale de la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence (CCI AMP), pour délivrer localement trois nouvelles formations aux métiers de l’immobilier. Il s’agit de certificats de qualification professionnelle (CQP) pour les métiers d’agent immobilier, de syndic de copropriété et d’administrateur de biens. Une première promotion de onze personnes a déjà démarré pour la gestion de copropriété. « On se fixe un objectif de 300 apprenants en 2021 » annonce, mardi 7 janvier 2020 au Palais de la Bourse, Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI AMP.

Pour monter en compétences ou se reconvertir

Ces formations dispensées par l’Ecole Pratique s’adressent à deux publics : les demandeurs d’emplois et les collaborateurs des entreprises du secteur immobilier. « On travaille avec Pole Emploi pour identifier les profils intéressés par les métiers de l’immobilier. Le secteur peine à recruter alors qu’il y a beaucoup de postes disponibles et plutôt bien rémunérés », explique Jean-Marc Torrollion, le président de la Fnaim. Selon Jean-Luc Chauvin, lui-même ancien président de la Fnaim et dirigeant de la société immobilière Otim (syndic), ce sont « plus de 50 postes de comptabilité qui sont libres rien que sur Marseille ».

Ces CQP s’adressent aussi aux entreprises pour la formation continue de leurs équipes. « Beaucoup d’entre eux souhaitent monter en compétence mais il existe peu de formations adaptées », regrette Jean-Marc Torrollion. Ces nouvelles formations proposent donc une formule de 350 heures en alternance qui peut s’étaler sur neuf mois pour ne pas pénaliser le fonctionnement des entreprises.

Ce partenariat est amené à déboucher sur d’autres formations dans un avenir proche. Après les syndics, les agents et les administrateurs de biens, la CCI planche déjà sur de nouveaux métiers : « Il y a beaucoup de besoin sur d’autres professions comme l’expertise ou la conciergerie. J’espère pouvoir bientôt y répondre », avance Jean-Luc Chauvin.