Par deux fois, il aurait pu faire partie des 162 000 personnes qui selon l’Insee sont décédées de la pandémie tragique du Covid. Il en est ressorti vivant et alerte, grâce à la ténacité, la colère, la détermination et l’amour de son épouse Marie-Laure; et aussi grâce à son réseau relationnel.

Pascal Fouache, chef d’entreprise bien connu, ancien patron de CMR (Contrôle Mesure Régulation), ancien président de Marseille innovation fut affecté en mars 2020, de ce que l’on appelle aujourd’hui un Covid grave. On lui recommandait alors de rester chez lui et de prendre un doliprane. Heureusement, son épouse s’est acharnée pour le faire hospitaliser à l’Hôpital européen. Nous étions alors au début de la pandémie et son cas fut tellement miraculeux que TF1 vint faire un reportage sur le premier patient qui sortait vivant d’un coma dû au Covid.

Pascal Fouache avant le Covid….

De cette épreuve, avec son épouse Marie-Laure, est sorti un bouquin écrit à deux mains où chacun raconte sa vision de la maladie, ses angoisses, ses espoirs, ses douleurs. Pascal Fouache se remémore les grandes heures de sa vie professionnelle avec beaucoup de recul et d’humour, il dévoile en flash comment la CMR grandi, comment il a négocié sur tous les continents ses implantations, comment il a associé ses cadres. Je recommande les deux pages (97/98) sur les cinq LBO qu’il a réalisés qui sont d’une pédagogie indispensable et que l’on devrait enseigner dans toutes les écoles de journalisme.

Les plongées dans le magma innommable du coma, l’agitation du personnel médical, sa perte de 15 kg, sa faiblesse et ses demi-réveil nous tiennent en haleine et heureusement on connaît la fin puisqu’il la signe. Un livre cru et drôle, qui rappelle le récit de Grand corps malade « Patients » sur son retour à la vie. (Éditions Points)

Comme un refoulé de notre société

Ce bouquin nous replonge dans ces deux années qui sont comme un refoulé de notre société, nous avons repris comme avant, sans nous interroger collectivement sur les errements d’hier. Le livre de Pascal et Marie-Laure Fouache vient nous rappeler ce que fut cette épreuve, sur son traitement : la collection de citation des politiques en fin du bouquin est un florilège désespérant de ce qui fut dit et contredit. Ce livre à deux voix se lit comme un polar en une grande soirée, mais il reste comme une question posée sans réponse, comme un vaccin contre l’oubli.

Pratique :

Vous avez dit « grippette » ? Mon Covid. Pascal et Marie Laure Fouache – 238 pages Éditions BoD 14.99 €