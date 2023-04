Tout est déjà sur les rails : c’est le message que veulent faire passer les associations Noster Paca, Carrefour citoyen, Fnaut, Tram Train et le collectif climat Pays d’Aix pour accélérer la mise en route d’un RER métropolitain, comme l’a évoqué le président de la République Emmanuel Macron le 28 novembre 2022. Les associations y voient une solution pour améliorer les déplacements domicile-travail et demandent la mise en place « d’une opération pilote pour le développement d’un tel RER permettant le maillage des grands pôles d’activité, dont celui d’Aix-Les Milles », peut-on lire dans un document diffusé par le collectif (voir en document source en pied d’article).

Au fil des pages, le collectif suggère un calendrier précis d’ici 2035 pour réaliser ce RER métropolitain et, plus largement, améliorer la desserte du territoire. Surtout, il plaide pour l’utilisation des lignes de voie ferrée déjà existantes Aix-Rognac et Aix-Venelles Pertuis pour la mise en place de ce RER. « Nul besoin d’attendre la gare souterraine de Marseille Saint-Charles en 2035 ! », estiment les associations.

Un scénario en trois temps pour le RER métropolitain

A échéance 2024, les associations voient la mise en place d’une première ligne de RER desservant Plan d’Aillane et le pôle d’activités d’Aix-en-Provence. Elles s’appuient sur les études et travaux déjà prévus dans le cadre du plan Etat-Région entre Pertuis et Aix et entre Aix et Rognac, avec une première étape de réouverture aux voyageurs entre Aix et Plan d’Aillane, et la réouverture d’une halte ferroviaire notamment à La Calade et à Venelles.

En 2028, les associations suggèrent « 2 RER et 4 tram-train par heure et par sens » entre Marseille-Aix-Plan d’Aillane et Rognac pour desservir le pôle d’activité d’Aix-les-Milles. « 100 000 déplacements par jour entre le bassin d’Aix et son pôle d’activités […]. Il faut un projet à la hauteur des enjeux ! », alertent-elles, tout en précisant qu’il faudra électrifier au préalable les axes Pertuis-Aix-Venelles et Aix-Rognac. « Avec une vraie volonté politique, des études rondement menées et des travaux optimisés, ce projet peut être en service en 2028, répondant ainsi aux vrais besoins du territoire, de ses habitants et des entreprises », revendiquent les signataires de l’étude.

Les 3 lignes de RER proposées par les associations à l’horizon (crédit : DR)

A l’horizon 2035, trois lignes de RER seraient en service selon le scénario présenté (voir le schéma ci-dessus) : une ligne RER A allant de Aubagne jusqu’à Marseille puis Aix, une ligne de RER B d’Aubagne à Salon-de-Provence et une ligne de RER C le long de la côte bleue, qui rejoint donc la trajectoire de la future ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d’azur.

Ce scénario se rapproche de celui sur lequel plancherait actuellement le gouvernement. En effet, selon les informations de Gomet’, le gouvernement envisagerait bien la réouverture de la ligne Aix-Rognac dans le cadre du RER métropolitain (voir notre article). Cette réouverture pourrait être annoncée lors de la prochaine venue d’Emmanuel Macron, dont la date n’est encore pas arrêtée.

[Document source] Le projet du collectif

> Le site de Noster Paca

