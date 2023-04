Olivia Fortin, seule candidate à la succession de Pierre Benarroche, démissionnaire, est devenue jeudi matin la première femme maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille. Les conseillers municipaux l’ont élue, avec 32 votes sur 34.

Après presque trois ans passés à la mairie centrale, « au cœur de la machine », en tant qu’adjointe à la modernisation et à la transparence de l’action publique, Olivia Fortin (DVG) vient d’être élue maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille (IVe secteur), lors d’une séance extraordinaire du conseil organisée le matin du 13 avril, dans la salle des mariages de la mairie Bagatelle.

« Je mesure l’honneur qui est le mien aujourd’hui de reprendre le flambeau (…) Une nouvelle page s’ouvre », a-t-elle déclaré avec émotion. À 45 ans, la co-fondatrice du mouvement citoyen Mad Mars succède à son ancien colistier Pierre Benarroche (SE), démissionnaire.

En 2020, lors des élections municipales, Olivia Fortin avait mené la liste victorieuse du Printemps Marseillais dans un secteur stratégique, historiquement acquis à la droite, avant de rejoindre la mairie centrale, laissant la place à Pierre Benarroche.

L’architecte de formation, issu du Printemps Marseillais, a présenté sa démission surprise au Préfet des Bouches-du-Rhône, le 7 avril dernier, invoquant des raisons personnelles. Pierre Benarroche a justifié sa décision par une « rumeur » qui l’affecte au point de nuire à son action politique.

Elle serait liée à un licenciement suivi d’un contentieux prud’homal, en 2017, avec son employeur de l’époque ; le bailleur social Logirem. Pierre Benarroche aurait eu à cette époque des comportements inappropriés avec plusieurs femmes, selon deux sources contactées par Gomet’, confirmant une information révélée par Marsactu.

Olivia Fortin succède à Pierre Benarroche et Yves Moraine (crédit : RL)

Les cadres du Printemps Marseillais réunis

Ce jeudi, sur les coups de 9 heures, les grandes figures du Printemps marseillais, tous bords confondus, se sont elles aussi données rendez-vous. L’occasion de faire bloc, et surtout de célébrer « en famille » l’élection de la première femme maire des 6-8e arrondissements. Olivia Fortin fait partie des « bâtisseurs » de la gauche marseillaise unie. Elle fut un artisan de la victoire du Printemps marseillais en 2020, lors des élections municipales.

Ainsi, le maire PS de Marseille, Benoît Payan, et plusieurs de ses adjoints, Michèle Rubirola, Samia Ghali, Mathilde Chaboche, Audrey Gatian, Pierre-Marie Ganozzi, Jean-Marc Coppola, et quelques maires de secteur, Anthony Krehmeier (2e-3e), Nadia Boulainseur (15e-16e), Sophie Camard (1e-7e) ou encore Didier Jau (4e-5e), assistent à la séance, assis à droite de l’assemblée. Une manière pour les cadres de la gauche locale d’exprimer physiquement leur unité face aux remous politiques.

Benoît Payan échange avec Michèle Rubirola (crédit : RL)

La droite absente, Pierre Benarroche également

En revanche, pas de Pierre Benarroche – qui a tout de même fait procuration auprès d’Olivia Fortin. L’ex-maire est absent de la cérémonie, au même titre que son prédécesseur, l’avocat Yves Moraine (LR). Son groupe de droite, “Une volonté politique pour Marseille” (UVPM), dénonce dans un communiqué « une séquence politique qui pouvait bien attendre », étant donné « le drame qui a touché notre ville il y a quelques jours » (notre suivi du dossier Tivoli). Ainsi, les LR Catherine Pila et Martine Vassal, l’ancienne candidate tête de liste UVPM dans le secteur, ont elles aussi refusé de siéger pour l’élection du nouveau maire de secteur.

Un vote blanc dans les rangs du Printemps

Finalement, parmi les élus d’opposition, seul le RN Bernard Marandat participera au vote à bulletin secret. Les élus passent chacun leur tour devant l’urne, surveillée à cette occasion par le benjamin du conseil et ex-candidat marseillais aux élections législatives, Alexandre Rupnik (EELV). Résultat du scrutin : 32 voix en faveur d’Olivia Fortin, contre deux votes blancs. Autrement dit, au moins un élu issu du Printemps marseillais n’a pas donné sa voix à la nouvelle magistrate du IVe secteur. « On l’a toujours dit : le Printemps Marseillais, ce n’est pas une caserne », sourit la principale intéressée devant la presse.

Je compte garder un pied en mairie centrale. Olivia Fortin

Fraîchement élue, la nouvelle maire de secteur et porte-voix des quelque 125 000 habitants des 6e-8e arrondissements, en profite pour clarifier sa position : « Je compte garder un pied (…) en mairie centrale ». Avec la même délégation ? « Ce sera à déterminer avec (Benoît Payan), quand ce sera le bon moment », répond avec prudence Olivia Fortin. Elle se prépare néanmoins à une « transition pas évidente ». En attendant, l’édile souhaite avant tout se concentrer sur les affaires en cours dans le secteur.

L’ancienne cheffe d’entreprise dans l’évènementiel en cite quelques unes, pêle-mêle : « l’accueil des Jeux Olympiques, la modernisation du littoral Sud, le Parc Chanot, le Vélodrome, la piétonnisation du Cours Julien, la mobilité jusqu’aux Goudes…». Par ailleurs, une réunion de travail est prévue entre Olivia Fortin et les maires de secteur Didier Jau (EELV) et Sophie Camard (ex-LFI), afin de savoir qui doit hériter du dossier de « La Plaine », dont Pierre Benarroche était l’élu référent. Pour rappel, la place Jean Jaurès est située à l’intersection des trois secteurs.

Les élus des 6e et 8e arrondissements de Marseille devant la Villa Bagatelle. Tous les adjoints de secteur ont été réélus ( crédit : RL)

Sur ses ambitions : « Je veux faire de ces deux arrondissements (…) un endroit pionnier où nous pourrons mettre en place des politiques publiques innovantes pour réparer le vivre ensemble, défendre notre environnement et notre cadre de vie, et prendre soin de notre démocratie (…) Ce secteur, je le veux solidaire, je le veux attractif, je le veux respectueux des hommes et de la nature », déclare Olivia Fortin dans un discours prononcé à l’issu du dépouillement, et largement applaudi.

Pas de commentaire sur « l’affaire Benarroche »

Pour Olivia Fortin, l’heure est désormais à « la responsabilité ». Laissant échapper quelques larmes, l’élue se souvient du chemin parcouru, et se dit ravie d’exercer à présent « un mandat extrêmement noble (…) de proximité avec les habitants ». Elle considère une mairie de secteur avant tout comme « un espace collectif de réflexions et d’actions ». Depuis son nouveau fauteuil, Olivia Fortin souhaite notamment « faire la passerelle » avec l’hôtel de ville.

Si elle salue « le travail accompli » par son prédécesseur, Pierre Benarroche, l’élue refusera de répondre aux questions sur les circonstances d’une démission inattendue : « Je ne ferai pas de commentaire », esquive Olivia Fortin.

L’ex-maire du 6/8 Pierre Benarroche (crédit : RL / archives Gomet’)

Liens utiles :



> Olivia Fortin va succéder à Pierre Benarroche à la mairie des 6e et 8e

> [Interview] Olivia Fortin : transformer Marseille par “la coopération”