Jean-Louis Moro est vice-président en charge de la vie des campus, de qualité de vie et de la sécurité au travail. Il détaille les priorités et projets d’AMU plus spécifiquement dans le champ de la qualité de vie au travail, qui vise à améliorer les conditions d’exercice des agents d’AMU.

Quelles sont les grandes lignes de la politique d’Aix Marseille Université en matière de qualité de vie au travail (QVT) ?

Jean-Louis Moro : Le personnel d’AMU ne vient pas seulement sur un lieu de travail, mais avant tout sur un lieu de vie : c’est dans cet état d’esprit que la présidence d’AMU a mis au point sa stratégie de qualité de vie au travail. Nous avons lancé un agenda social pour que l’ensemble des directions et organisations syndicales nous réfléchissions à la planification de groupes de travail. La qualité de vie comprend le bien-être, mais pas que : elle implique aussi un travail de prévention des risques psycho-sociaux pour le personnel.

Quels sont les projets qui ont été mis en place depuis le début de la mandature pour améliorer la qualité de vie du personnel ?

Jean-Louis Moro : Le télétravail s’est particulièrement développé depuis le début de la mandature, en particulier à l’aune de la covid-19. Nous avons équipé les personnels en télétravail d’un matériel adéquat ainsi que de fauteuils ergonomiques pour leur permettre d’être dans des conditions optimales de travail (voir notre article sur la mobilité durable).

Dans l’objectif de prévention des risques psycho-sociaux, nous sommes attentifs face aux conflits internes qui peuvent créer des sources de mal-être. Si jamais des désaccords viennent à survenir au sein d’un service, nous pouvons ainsi faire appel à un médiateur externe pour tenter de les résoudre.

Enfin, nous avons monté un schéma directeur du patrimoine par rapport à la qualité de vie sur les campus. A chaque fois qu’un nouveau bâtiment sera construit, notamment dans le cadre de notre plan de rénovation énergétique, il prendra en compte les aspects fonctionnels pour que les personnels s’y sentent le mieux possible. Par exemple, en diminuant quand on le peut les espaces destinés exclusivement au travail pour ouvrir espace de récréation, sportive ou culturelle.

Valoriser leur parcours d’aidant comme une compétence supplémentaire Jean-Louis Moro

Nous permettons aux membres du personnel qui ont des enfants d’avoir accès plus facilement à des places en crèches, soit dans des crèches internes à AMU, soit chez un prestataire. Nous avons par ailleurs avancé sur la question des aidants, qui cumulent leur emploi et l’accompagnement d’un proche. Nous mettons tout en œuvre pour aménager leur poste et valoriser leur parcours d’aidant comme une compétence supplémentaire. Enfin, nous avons accéléré le recrutement de personnel handicapé, avec des aménagements adéquats.

Quels sont vos projets pour améliorer la qualité de vie des campus pour l’année 2022 ?

Jean-Louis Moro : Concernant les projets à venir à court terme, nous allons mettre en place très prochainement une cellule d’écoute pour les victimes de discriminations, harcèlement et de violences racistes, sexistes ou sexuelles. Nous sommes en train de recruter les membres de cette cellule, qui auront pour rôle d’orienter les personnes concernées vers des institutions adéquates.

Nous prévoyons de libérer deux heures par jour pour les personnels afin qu’ils puissent se consacrer à des activités physiques, sportives ou culturelles, ou mécénat de compétence, sans toutefois que cela perturbe le fonctionnement des services. Cette dernière mesure concernera tout particulièrement les personnes fragilisées, pour qui ces deux heures vont permettre d’avoir une véritable amélioration de leurs conditions de travail.

Des centres de santé verront bientôt le jour sur les campus Jean-Louis Moro

Nous allons également mettre en place une école des talents pour permettre aux personnels qui le souhaitent de progresser dans leur carrière au sein de l’université. Les premiers programmes de cette école débuteront en 2022. Enfin, des centres de santé verront bientôt le jour sur les campus, pour faciliter l’accès à la médecine pour le personnel mais aussi pour les étudiants. Nous sommes actuellement en train d’étudier quels professionnels de santé pourront en faire partie : psychologues, dentistes, gynécologues, généralistes, … L’ouverture de ces centres est prévue pour septembre 2022.

Un baromètre de la qualité de vie à Aix Marseille Université

Quelles sont les prochaines étapes pour progresser davantage sur le sujet de la qualité de vie au travail et plus généralement de la qualité de vie sur les campus ?

Jean-Louis Moro : Aix Marseille Université a vraiment à cœur de devenir une université pilote sur le sujet. Notre souhait est de mettre en place dans chacune des composantes des formations obligatoires sur le harcèlement, pour reconnaître des situations qui y sont associées.

Dans l’optique de toujours s’améliorer, nous allons mettre en place prochainement un observatoire du social, qui sera géré par un prestataire extérieur. Cet observatoire indépendant aura pour rôle d’établir un baromètre de la qualité de vie à Aix Marseille Université et de nous aiguiller sur les points à affiner. Les membres de cet observatoire pourront pour cela mener des investigations sur les campus et faire un état des lieux social de la vie des campus.

