Dans le nord de Marseille (16 e, 15 e, 14 e et 13 e arrondissements) la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) renverse Ensemble ! dès le premier tour des législatives. Les députés sortants de la majorité présidentielle sont écartés. Saïd Ahamada (7e circonscription) obtient 15,80% des voix et Alexandra Louis (3e circonscription) 21,87% des voix.

Au second tour, les électeurs devront choisir entre les camps de gauche (Nupes) et d’extrême droite (RN). Lors de l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon (LFI), le chef de file de Nupes, était en tête dans chacun des arrondissements avec plus de 40% des suffrages, suivi par le RN.

Législatives à Marseille : la Nupes part avec un avantage pour le second tour

C’est une surprise dans la 7e circonscription. Saïd Ahamada (LREM) est évincé dès le premier tour avec 15,80% des voix, soit quatre points de moins qu’en 2017 (19,86%). L’élu est largement devancé par Sébastien Delogu (Nupes), chauffeur de taxi et également natif des quartiers nord, qui obtient plus du double des votes (37,88%) alors que LFI avait réalisé un score relativement faible en 2017 (14,15%). Au second tour, le candidat de gauche se retrouvera en face de Selloum Arezki (RN) qui a convaincu 23,18% des électeurs, un score similaire à celui du parti il y a cinq ans.

Pour le second tour dimanche 19 juin, Sébastien Delogu (Nupes) est en ballotage très favorable. Il pourrait bénéficier des reports du report d’une partie des voix des électeurs de Saïd Ahamada, du candidat du divers centre Nourdine Chabouni (5,80%) et d’Ali Amouche (divers gauche) élu à 4%. Quant à Selloum Arezki, le chemin pour accéder au fauteuil de député semble très difficile. Ses réserves de voix sont limitées à celles Lorenzo Longo (Reconquête !) qui a rassemblé 4,92% des électeurs et à d’éventuels abstentionnistes remobilisés.

Saïd Ahamada (LREM) à gauche et Sébastien Delogu (Nupes) à droite (crédits DR)

En revanche, le taux d’abstention est l’un des plus forts de Marseille : 72,1% des électeurs ne sont pas allés voter ce dimanche dans la 7e circonscription contre une moyenne nationale de 52,8%.

Le duel Nupes-RN sera plus serré dans la 3 e circo

L’abstention est aussi très élevée dans le 13e et une partie du 14e arrondissement : plus de 63% des électeurs se sont détournés des urnes. Comme pour la 7e circonscription, les votants ont poussé la députée sortante de la majorité Alexandra Louis (Ensemble !) vers la sortie. Elle réalise un score de 21,87%.

L’engagement associatif de Mohamed Bensaada (LFI) dans les quartiers Nord a payé. Le militant, souvent aperçu aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis 2022, qualifie la Nupes en tête avec 27,73% des suffrages. Le candidat devance légèrement le Gisèle Lelouis (RN – 25,34%) qui est un parti historiquement implanté dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille. En 2017, le candidat d’extrême droite Stéphane Ravier (Reconquête ! ex-RN) avait réalisé le meilleur score du premier tour avec 30,84% des suffrages dans cette circonscription.

Pour le second tour, Mohamed Bensaada pourrait capitaliser sur une partie des voix des électeurs d’Alexandra Louis (21,87%) et des écologistes Ahmed Nadia et Adam Tordjamann (3,3%). Mais cela ne lui garantit pas la majorité puisque Gisèle Lelouis pourrait bénéficier des reports de voix de Sandrine d’Angio (15,22%) la candidate d’Éric Zemmour.

