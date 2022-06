Dans la foulée de l’élection présidentielle, les élections législatives se déroulent ce dimanche 12 juin. Elles vont servir servent à élire les 577 députés qui siègent à l’Assemblée nationale dont seize issus des Bouches-du-Rhône. Les députés sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Pour voter aux législatives, les règles sont les mêmes que pour l’élection présidentielle, c’est-à-dire qu’il faut être électeur. En d’autres termes, il faut être âgé de 18 ans au moins ; être de nationalité française ; jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales.

Un scrutin majoritaire à deux tours



Les députés sont élus au suffrage universel direct au scrutin majoritaire à deux tours et par circonscription. C’est-à-dire que pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir :plus de 50% des suffrages exprimés ; et un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n’est élu dès le premier tour, un second est organisé une semaine plus tard.Au second tour, seuls certains candidats peuvent se présenter :ceux arrivés en tête ; les candidats suivants ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre de électeurs inscrits. Au second tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égalité, le plus âgé des candidats est élu.

Plus de 6000 candidats ont été enregistrés pour ces élections 2022 qui se tiennent six semaines après la présidentielle. Le désengagement des électeurs, une. campagne atone ainsi qu’une météo très clémente ce dimanche font peser le risque d’une forte abstention. Elle atteignait 49% en 2017 lors d’un scrutin qui avait assuré au nouveau président Emmanuel Macron la majorité absolue qu’il va également tenter d’obtenir en 2022. Le second tour du scrutin aura lieu dimanche prochain 19 juin. Les bureaux sont ouverts de 8h à 19h sauf à Marseille (jusqu’à 20h).

2500 agents mobilisés

Dans la cité phocéenne, afin d’assurer la bonne tenue des bureaux de vote, l’ensemble des conseillers municipaux et d’arrondissements a été mobilisé selon leurs obligations de mandat. La Mairie précise également qu’elle lancé un large appel à volontaires auprès des agents municipaux, mais aussi du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, du CCAS et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, du Conseil Départemental et de la Région. Ainsi, 2500 fonctionnaires préalablement formés par la Ville de Marseille, dont 1600 agents de la Ville de Marseille, viendront renforcer les effectifs de bénévoles lors des deux tours de cette élection.



A l’heure où le virus du Covid demeure bien présent en France avec une reprise de la contagion, des mesures spécifiques sont mises en place pour favoriser le respect des règles de distanciation sociale recommandées par l’État. Des masques et du gel hydroalcoolique seront mis à disposition des électeurs. Tous les locaux dans lesquels seront implantés les bureaux de vote, feront l’objet d’un nettoyage préalable assure la Ville de Marseille.

