Cette semaine, nous vous proposons une programmation variée pour s’amuser, se détendre ou se cultiver ! Expositions, parcours artistique en plein air, découverte de la fabrication d’un soda naturel, soirée musicale sur le toit de la Friche la Belle de Mai et festival Marsatac… De quoi passer un bon week-end !

[Musique] Les soirées musicales On Air reviennent sur le toit de la Friche la Belle de Mai

Crédit : Caroline Dutrey / La Friche la Belle de Mai

À partir du samedi 11 juin et jusqu’au 3 septembre, les soirées On Air reviennent à Marseille. Métal togolais, salsa, électro, rap, flamenco, rock alternatif : des artistes de tous genre vont se succéder sur la scène du toit-terrasse de la Fiche la Belle de Mai. L’occasion de profiter du coucher de soleil sur la cité phocéenne, chaque vendredis et samedis soir. Les partenaires de la programmation ont confié le choix d’une partie des artistes présents lors de l’évènement à des collectifs locaux, pour soutenir l’écosystème artistique du territoire.

C’est le festival arlésien des musiques du monde qui rythmera ce premier samedi du mois, en préfiguration de la 27e édition des Suds, à Arles. Des sonorités caribéennes sont au programme avec Bedouin Burger, groupe d’électro oriental mêlant rythme, jazz et mélodies arabes, et Jimena Angel, dj d’électro tropicale, adoptant un style afro-latin et plus lent.

La Friche la Belle de Mai – 41 Rue Jobin, 13003 Marseille

De 19h à 23h

> Plus d’informations ici

[Escapade] Entre Marseille et le Pays d’Aix, le PAC organise un parcours artistique en plein air

Paysage du Tholonet. Crédit : Site du PAC

Samedi 11 juin, un circuit en trois temps est organisé par le PAC, entre Marseille et le Paix d’Aix. La journée débutera par une promenade à flanc de coteaux dans le Domaine de Saint-Joseph (Le Tholonet), avec un parcours d’exposition en plein air avec sept artistes en résidence. Après un pique-nique dans le jardin du musée MAC Arteum (Chateauneuf-le-Rouge), une visite de l’exposition Tous en fusion est prévue, suivie d’une rencontre avec l’artiste Charlotte Gautier Van Tour. La journée se clôturera par une sortie de résidence artistique et curatoriale à la Ferme du Défend (Rousset), ancienne station séricole, devenue viticole.

Rendez-vous à 10h, Place Castellane pour le départ et retour programmé autour de 17h30.

Réservations et informations ici

[Insolite] Un atelier pour fabriquer son propre soda naturel avec La Fermentation de Philou

Vous êtes-vous déjà demandé s’il existait des sodas plus sains pour la santé ? Samedi 11 juin, un atelier pour créer son propre soda se déroulera au jardin Le Talus, avec la participation de La Fermentation de Philou, un passionné en la matière. Au programme : explications des différentes techniques de fermentation, réalisation de levain au gingembre et dégustations de divers sodas remplis de saveurs, de vitamines et de probiotiques. Tous les bénéfices de l’évènement seront mobilisés pour le financement de la ferme urbaine Le Talus.

Le Talus – 603 rue Saint-pierre, 13012 Marseille

16h00, durée 2h

> Le lien de l’événement

[Exposition] « Via Roma » : le Musée Granet met à l’honneur les artistes de la Neue Pinakothek de Munich

A partir du samedi 11 juin et jusqu’au 2 octobre, une exposition sur le thème des artistes allemands ayant travaillé à Rome au XIXe siècle, sera présentée au Musée Granet. Fruit d’un partenariat avec la Neue Pinakothek de Munich – qui a prêté les œuvres au musée – elle permettra aux visiteurs de découvrir des artistes souvent méconnus du public français.

La première partie, découpée en quatre volets, sera consacrée aux peintures et mettra en lumière la diversité des styles des artistes de cette époque. La seconde partie, présentera pour sa part des photographies de la collection Dietmar Siegert, prise à Rome entre 1850 et 1870. Le tout, dialogue avec les œuvres graphiques de François-Marius Granet, issus du fonds du musée Granet.

Musée Granet – Place Saint-Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h

Plus d’informations ici

[Musique] Le festival Marsatac revient pour son édition actuelle avec de nouveaux artistes

Le Festival Marsatac revient les 10, 11 et 12 juin pour faire danser, chanter et ambiancer les marseillais. Amélie Lens, Ziak, Damso, Oboy, Laylow, M.I.A et bien d’autres : de nombreux artistes enflammeront pendant trois jours les scènes du Parc Borély. Pour cette édition 2022, les festivités commenceront dès 14h afin de profiter pleinement de l’après-midi.

Parc Borély – Avenue du Parc Borély, 13008 Marseille

Horaires : vendredi (18h-2h), samedi (14h-2h) et dimanche (14h-00h)

> Informations et réservations ici



[Exposition] Abd el-Kader au Mucem : une claque historique !

La nouvelle exposition du Mucem rappelle à quel point l’histoire peut être remodelée à l’avantage des grands gagnants. On y apprend la résistance de l’émir algérien Abd el-Kader dans les années 1840 lors de la conquête de l’armée française en Algérie, un personnage presque inconnu et peu enseigné à l’école française. Lui, qui n’avait pourtant pas l’âme d’un guerrier, s’est engagé pour l’indépendance de son pays. Sa dévotion a inspiré de grand écrivain français comme Victor Hugo qui le décrit comme « l’émir pensif, féroce et doux ».

Érudit, Abd el-Kader était un fin connaisseur de l’Islam et en particulier du soufisme, pratique visant à se « purifier l’âme » pour se « rapprocher » de Dieu. Avec plus de 250 pièces, le Mucem rassemble des photos, gravures, sculptures et propose une œuvre numérique très bien pensée retraçant l’invasion française dans le village nomade de la Smala emmené par l’émir Abd el-Kader. Cette exposition suscite la réflexion et trouve toute sa place dans ce musée au carrefour des civilisations méditerranéennes.

Mucem – Esplanade J4, Marseille 13002

> Plus de détails ici