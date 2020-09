Share on Facebook

Lancée en mars 2020, We est une application de rencontre en ligne novatrice. Le principe : rencontrer des personnes sans le critère physique. « On avait envie de redonner plus d’humanité à la rencontre en ligne » explique Laura Stromboni, co-fondatrice de WeApp basée à La briqueterie à Marseille.

We est une application de rencontre à l’aveugle où l’on discute avec des personnes par affinité et/ou caractère. Au bout de 24h de discussions si les deux personnes le souhaitent on peut découvrir la photo de la personne en question.

Disponible sur l’Appstore et Android, l’application est 100% gratuite et compte pour l’instant plus de 15 000 utilisateurs. Laura Stromboni nous fait les présentations.