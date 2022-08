Entre les opérateurs de trottinettes électriques marseillais – Bird, Voi et Lime – et la mairie de Marseille, la lune de miel est terminée. Face à un stationnement anarchique de plus en plus décrié des deux-roues électriques, l’adjointe aux mobilités Audrey Gatian a annoncé sur Twitter la mise en place prochaine d’une fourrière municipale. « Les opérateurs ont été prévenus dès cet été », précise-t-elle dans son tweet.

En l’occurence c’est en cours!

Les opérateurs en ont tous été informés cet été. https://t.co/8mLKeRfmKw — Audrey Gatian (@AudreyGatian) August 18, 2022

Pourtant, du côté des opérateurs, c’est la douche froide face à cette idée de fourrière pour les trottinettes: « Nous l’avons appris par Twitter. Certes, nous avions eu une discussion à ce sujet au début de l’été avec les services de Madame Gatian, mais il était convenu d’en reparler à la rentrée » se désole Benoît Clément-Bollée, responsable des opérations pour Voi, contacté par Gomet’. Il évoque une « incompréhension » de cette situation, au regard des bonnes relations entretenues jusqu’alors avec les services de l’adjointe, que les opérateurs rencontrent chaque semaine pour faire un point d’étape.

Surtout, la mesure reste pour l’heure assez imprécise : « Est-ce qu’il s’agira d’une fourrière uniquement dédiée aux trottinettes ? Nul ne le sait pour l’heure. En tout cas, ce n’est pas ce qui a été évoqué cet été avec les services de la mairie et il serait très dommage de s’acharner sur les trottinettes alors que les voitures posent davantage de problèmes », réagit pour sa part Anissa Fersi, responsable des affaires publiques chez Bird, également jointe par Gomet’.

Les rencontres du vélo et des mobilités douces le 14 octobre au Mucem.

Interrogée sur le plateau de BFM Marseille Provence, l’adjointe précise que ces opérations de fourrière « concerneront également les autres véhicules présents sur le parcours. » En revanche, la date de mise en place effective n’est pour l’heure pas donnée. Contactée par Gomet’, l’adjointe n’a pas donnée suite à nos sollicitations. La mairie nous informe cependant qu’un communiqué de presse détaillant cette mesure doit être diffusé dans les jours qui viennent.

Trottinettes : un ressenti négatif du stationnement malgré les bons chiffres des opérateurs

« Je comprends le ressenti négatif des Marseillais lorsqu’ils voient une trottinette mal garée devant leur porte, mais à un moment il faut aussi regarder les chiffres : en avril, nous étions à 94% de bon stationnement et en juillet, ce chiffre a progressé à 97%. Nous sommes en net progrès », pointe Anissa Fersi. Même constat du côté de Voi, qui ne relève qu’entre 3 et 5% de stationnement anarchique pour sa flotte.

« Ces zones sont régulièrement empiétées par les voitures et les scooters » Benoît Clément-Bollé

Pour Benoît Clément-Bollé, l’impression d’un stationnement anarchique peut s’expliquer par l’existence de zones de stationnement « virtuelles », qui ne sont pas délimitées par un marquage au sol. « L’objectif, à terme, est de délimiter clairement ces espaces de stationnement peints au sol, mais ces zones sont régulièrement empiétées par les voitures et les scooters », dénonce-t-il.

La place des trottinettes dans les mobilités ? On en parlera lors des premières Rencontres du vélo et des mobilités douces

organisées par Gomet' au Mucem le 14 octobre.



Les opérateurs disent en outre redoubler d’efforts depuis plusieurs mois pour limiter cette problématique : ainsi, pour les trottinettes Bird, le compteur continue de tourner pendant trente minutes en cas de stationnement hors zone et des mesures anti-fraude sont mises en place pour limiter la location de trottinettes avec des cartes volées. Chez Voi, l’utilisateur reçoit de multiples notifications en cas de mauvais stationnement. En outre, les deux opérateurs cités mettent en avant le renforcement d’une patrouille commune dont le rôle est de de remettre les trottinettes en ordre. S’ils se disent pour l’heure « en stand-by » face aux annonces municipales, ils entendent poursuivre le dialogue avec la mairie. Une réunion doit avoir lieu vendredi entre les trois opérateurs et les services d’Audrey Gatian au cours de laquelle le sujet devrait – sans nul doute – être mis sur la table.

